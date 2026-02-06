El United empieza a dar por perdido a Rashford

En el Manchester United empieza a respirarse un clima de esperanza, ilusión y optimismo. Desde la llegada de Michael Carrick al banquillo de los 'red devils', el equipo ha dado pasos importantes para volver a ilusionar a una afición que se había mostrado descontenta con el desempeño del equipo en las últimas temporadas, donde estuvo muy por debajo de lo esperado.

Con Carrick al frente del equipo, el Manchester United ha encadenado tres victorias consecutivas contra rivales de envergadura. Comenzaron con un triunfo sobre el Manchester City, continuaron con una victoria a domicilio frente al Arsenal y, la semana pasada, consiguieron una victoria épica en Old Trafford contra el Fulham.

Aunque todo apuntaba a que Carrick llegaba solo como un parche para esta temporada, no hay duda de que, si el equipo mantiene este rendimiento, el entrenador inglés continuará al frente del Manchester United. Y, ya pensando en el próximo mercado de verano, la situación de Marcus Rashford se perfila como una de las prioridades a tratar.

Rashford se encuentra actualmente cedido en el FC Barcelona, que cuenta con una opción de compra de 30 millones de euros para hacerse con la propiedad del delantero inglés. Desde Inglaterra señalan que Carrick estaría encantado de volver a contar con él y que incluso podría recuperar un papel clave en su esquema en el United.

Sin embargo, meses más tarde, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico del Barcelona se muestran completamente satisfechos con el desempeño y la adaptación del extremo inglés. La decisión tomada de manera consensuada es clara: el Barça ejercerá la opción de compra de 30 millones de euros, una operación que no será negociable, ya que el Manchester United no está dispuesto a rebajar ni un euro en la venta.

El sustituto de Rashford

Por ello, el Manchester United ya empieza a dar por perdido a Rashford y se encuentra rastreando el mercado en busca de un sustituto. Según Team Talk, el club inglés estaría considerando a Yan Diomande como su reemplazo preferido, puesto que Rashford parece encaminado a unirse al FC Barcelona de manera permanente.

El atacante del RB Leipzig podría alcanzar un precio de hasta 100 millones de euros. Con 8 goles y 6 asistencias en 21 partidos esta temporada, se ha consolidado como uno de los talentos ofensivos más destacados de Europa. El club alemán se hizo con sus servicios el pasado verano, pagando cerca de 20 millones de euros al CD Leganés, pero el futbolista ya ha multiplicado su valor de manera notable gracias a su rendimiento.