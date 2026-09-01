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MERCADO DE FICHAJES
Último día del mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del último día de mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 1 de septiembre.
El City, con todo a por Enzo tras el 'no' del Liverpool por Gakpo
A nivel internacional, todas las miradas están puestas en el Manchester City. Sus principales objetivos eran Enzo Fernández y Cody Gakpo, aunque este último no saldrá del Liverpool, según informan desde Inglaterra. En el caso del argentino, los de Maresca deberán llegar a un acuerdo multimillonario con el Chelsea, que no le dejará salir fácilmente.
Jonathan David, cuestión de horas
Lo primero que se hará oficial será la llegada del delantero canadiense. Jonathan David pasará reconocimiento médico esta mañana y firmará contrato hasta 2031. No asume todo el salario el Atlético, que logra que la Juve pague parte de los 6 'kilos' por año que cobra el atacante. La opción de compra será de 25 millones de euros para los rojiblancos.
El Atlético, gran agitador
No hay dudas de que el Atlético de Madrid será uno de los grandes protagonistas de este último día de mercado. Mateu Alemany debe cerrar sí o sí la llegada de Jonathan David. También decidir qué pasa con Julián Álvarez, aunque todo apunta a que se quedará en el Metropolitano. Otras cuatro salidas, en el aire: Giménez, Carlos Martín, Obed Vargas y Lemar.
¡Arranca el último día del mercado de fichajes! Desde ya les contamos la última hora de todo lo que suceda a nivel de traspasos, tanto en LaLiga EA Sports como en el panorama nacional. ¿Se moverá Julián Álvarez? ¿Pagará el City por Enzo Fernández? ¿Qué sorpresas nos deparará el último día? ¡Comenzamos!
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