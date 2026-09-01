Último día del mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El Atlético, gran agitador

No hay dudas de que el Atlético de Madrid será uno de los grandes protagonistas de este último día de mercado. Mateu Alemany debe cerrar sí o sí la llegada de Jonathan David. También decidir qué pasa con Julián Álvarez, aunque todo apunta a que se quedará en el Metropolitano. Otras cuatro salidas, en el aire: Giménez, Carlos Martín, Obed Vargas y Lemar.

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