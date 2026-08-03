Thiago Almada tiene clara su preferencia para salir del Atlético

El rendimiento de Thiago Almada en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone ha quedado muy lejos de lo que se esperaba cuando el argentino llegó la pasada temporada a cambio de unos 25 millones de euros. Tal ha sido la decepción a nivel deportivo que solo un año después y pese a tener 25 años, edad que le deja margen para tratar de recuperar la versión mostrada en la MLS y el Brasileirao, el conjunto colchonero tiene decidido darle salida en el presente mercado.

En este sentido, todo parecía abocado a un regreso a Brasil de la mano de Flamengo, pues las negociaciones entre el conjunto 'carioca' y los rojiblancos avanzaban y el acuerdo estaba muy próximo. Incluso, el presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, dejó unas declaraciones algo contradictorias, pero con un mensaje revelador: "Hoy no voy a hablar de Almada. Nunca he hablado de fichar a ningún jugador. Tampoco iba a hablar de ello hoy. El fichaje se va a concretar y lo anunciará el departamento de fútbol".

No obstante, la operación estaría muy cerca de caerse, puesto que la prioridad de Thiago Almada siempre ha sido regresar a Argentina y fichar por River Plate. Según se informa desde el 'Diario Olé', el conjunto 'millonario' estaría muy cerca de su fichaje.

Solo falta el acuerdo entre clubes

Con las condiciones entre el jugador y el club argentino completamente pactadas para un contrato de cuatro temporadas, únicamente restaría que ambos equipos implicados en la operación puedan llegar a un acuerdo por el pase del futbolista. Así, el deseo personal y familiar de Thiago parece haberse impuesto y el internacional con la albiceleste regresaría a su país natal. En cuanto a las cifras, la operación apunta a ascender hasta un precio final de unos 20 millones de euros por el 50% del pase del jugador, una inversión muy importante para 'La Banda', que viene de incorporar a Ángel Correa por unos 13 'kilos'.

Thiago Almada of Atletico de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, aun cuando el movimiento de Almada a River parece muy cercano a cerrarse, la información desde Argentina apunta a que los brasileños no se dan por vencidos y tienen decidido presentar batalla hasta el final, haciendo uso de su mayor capacidad financiera respecto a los argentinos. De hecho, siempre según el 'Diario Olé', el director deportivo del Flamengo, José Boto acudió este domingo al partido de 'las gallinas' en el Monumental junto al representante de Almada, Agustín Jiménez.