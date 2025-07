Terremoto en la Juventus: ¡solo seis jugadores se salvan!

Se avecinan semanas de mucho movimiento en las oficinas del Juventus Stadium. En Turín se han encontrado en mitad de julio con un inesperado atasco en la operación salida que está dificultando la llegada de nuevos jugadores. La necesidad de reforzarse aumenta con el paso de las semanas, pero el mercado sigue paralizado y el club debe tomar decisiones inmediatas respecto a cómo reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

En esas se encuentra la Juventus, que a pesar de no ser un club vendedor se empieza a plantear hacer algunos sacrificios para romper el estancamiento del mercado de fichajes. A pesar de la voluntad de vender el equipo turinés, lo cierto es que hay algunos pilares que no deben tocarse, jugadores considerados fundamentales para el desarrollo del club. Son seis los escogidos, según ha podido confirmar el prestigioso medio 'La Gazzetta'.

Di Gregorio y Gatti

El guardameta italiano es una pieza inamovible para el equipo del futuro en Turín. Vista su gran integración y su rendimiento en el terreno de juego, el guardameta está firmemente establecido como bianconeri. Las ofertas de equipos de la Premier League no han tentado a un portero de futuro que tiene potencial para estar mucho tiempo en el club.

Di Gregorio, portero de la Juventus, triste tras quedar eliminado del Mundial de Clubes / LAP

También es intocable Federico Gatti, quien está listo para firmar su nuevo contrato como jugador turinés. El bianconeri es la pieza central de la defensa de la Juventus y un jugador sobre el que construir una zaga para muchos años. El jugador está contento en Turín y el club quiere que se quede.

Cambiasso y Locatelli

A pesar del interés de la Premier League estos últimos meses, Andrea Cambiasso no se moverá de la Juventus este verano. El defensa es una de las piezas angulares del nuevo ciclo y próximamente firmará un nuevo contrato con el club para vincular su presencia en la ciudad italiano durante las próximas temporadas.

Locatelli (Juventus) / Agencias

Otro que no se marchará de Turín este verano será Locatelli. El capitán es inamovible, un jugador considerado intransferible por la directiva que está encantada con el rendimiento del italiano estos últimos tiempos. Nuevamente, el interés de los clubes ingleses no han variado los planes ni del jugador ni del equipo en este sentido.

Thuram y Yildiz

El ascenso meteórico de Khepren Thuram en la Juventus le ha servido al francés para no solamente asentarse en el club, sino también ganarse un hueco como titular indiscutible. No hay señales que indiquen que el jugador se vaya a marchar de la Juventus y es otro de esos jugadores que no tienen precio para la entidad.

Yildiz se lució ante el Wydad Casablanca / @fifaworldcup_pt

Por último, la estrella del proyecto. Yildiz es invaluable para la Juventus; ni siquiera las ofertas de 100 millones de estas últimas semanas han variado el plan del club turinés, que cuenta con el delantero como símbolo de la nueva era. Su contrato está listo para firmarse y le otorgará un salario de primer nivel acorde a su rendimiento.