De Terrassa a Múnich: Ismael Saibari, la sensación del Mundial ya es jugador del Bayern

Qué Mundial está haciendo Ismael Saibari. El marroquí está siendo una de las sensaciones del torneo, con 3 goles anotados en la fase de grupos. Viendo este rendimiento, lo normal es pensar que los mejores clubes de Europa se pelearían por su incorporación, pero hubo un equipo que estuvo astuto y se adelantó a todos: el Bayern de Múnich.

Antes de que empezase la Copa del Mundo, a inicios de junio, el equipo bávaro ya inició conversaciones para poder contar con el jugador en sus filas para la próxima temporada, y dejó el fichaje prácticamente cerrado a mediados de mes, justo cuando el Mundial comenzaba.

La incorporación de Saibari ahora ya se ha hecho oficial: firma hasta 2031 y dejará 55 millones de euros en las arcas de su anterior club, el PSV Eindhoven, que recibe un gran beneficio por él, pues lo fichó en 2020 por apenas 200.000 euros cuando aún era un jugador del Genk U21. El jugador pone así fin a una brillante etapa en Paises Bajos: 6 temporadas en las que ha metido 49 goles y ha repartido 43 asistencias, siendo las dos primeras en el filial del PSV.

Viendo lo bien que lo está haciendo con los 'leones del Atlas', cerrar el traspaso antes del Mundial ha sido una buena estrategia, pues su precio seguramente habría sido mucho más elevado si se hubiese realizado al terminar el torneo.

Un sueño cumplido para Saibari

Saibari ha querido decir sus primeras palabras como nuevo jugador del equipo alemán: "Desde niño sueñas con firmar por un club como el Bayern; todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo. El estilo de juego del FC Bayern encaja con mis características, aquí puedo desarrollar mi fútbol y trabajaré duro cada día para ayudar al equipo"

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, también ha querido destacar las calidades de su nuevo fichaje: "Saibari es versátil, intenso, valiente en su juego, posee exactamente el hambre que queremos ver en el Bayern. Su amenaza de gol y mentalidad serán un gran activo para el equipo".

Competencia directa para Musiala

Ismael está destacando como delantero centro, en una posición que no es la suya, pues en el PSV y anteriormente en la selección marroquí siempre ha jugado como mediapunta, una posición en la que en las últimas temporadas empezó a sacar un olfato goleador que ya llamaba la atención: el marroquí fue escogido MVP de la Eredivisie esta temporada y, de hecho, Saibari ya le marcó al que será su nuevo equipo en Champions, en un partido que el PSV terminó perdiendo por 1 a 2.

Teniendo en cuenta que Harry Kane parece que no quiere moverse del club, la posición que seguramente será asignada por Kompany para el marroquí será la mediapunta a la que siempre ha estado acostumbrado. Esto le convierte en competencia directa para un Jamal Musiala cuyo rendimiento ha decaído bastante por culpa de las lesiones.

El Bayern completa así una delantera que provocará pánico a los equipos rivales, siempre que no se produzca ninguna salida: Saibari o Musiala en la mediapunta, Luis Díaz por izquierda, Olise por derecha y Kane en punta.

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Saibari pudo haber jugado para España

Ismael Saibari nació en 2001 en Terrassa, por lo que podría haber optado por vestir la camiseta de la selección española. Eso sí, su vínculo con el país no es especialmente estrecho: su familia es marroquí y cuando Saibari tenía 6 años, se mudó a Bélgica, país para el cual también podía haber optado por representar. Pero él en todo momento tuvo claro que Marruecos era para quien quería jugar, país para el cual ya es todo un ícono.