Tah: "Pronto tomaré una decisión"

Sin duda alguna, uno de los hombres más cotizados del mercado. Jonathan Tah enamoró a media Europa con su excelente rendimiento en un histórico Bayer Leverkusen. Con contrato vigente hasta el próximo 30 de junio de 2025, el nacido en Hamburgo decidió, pese a tener varias jugosas ofertas sobre la mesa - entre ellas la del Barça - liderar un año más la zaga del cuadro de Xabi Alonso. Pero, ahora, con la temporada a punto de llegar a su fin, se despidió del Leverkusen en una emotiva entrevista a los medios del club y confirmó que se convertirá en agente libre este verano.

El BayArena homenajeará a Xabi Alonso y Jonathan Tah (y posiblemente a Florian Wirtz), que vivirán su último partido en casa ante el Borussia Dortmund, puesto que la última jornada liguera la disputarán como visitante ante el Mainz 05. Y, el central, aprovechó para charlar con 'BILD' sobre su salida, su futuro, su técnico y una década visitiendo los colores del Bayer Leverkusen.

"La afición, el club y los jugadores me han demostrado y repetido con frecuencia que me valoran, así que no tengo expectativas específicas para el partido. Obviamente, lo espero con ilusión y sé que será un ambiente especial para mí", expresó sobre sus sentimientos previos a su útlimo partido en casa tras diez años en el BayArena. Al mismo tiempo que afirmó que probablemente caerá alguna que otra lágrima.

YA ES AGENTE LIBRE

Libre de decidir su futuro, confirmó que "pronto tomaré una decisión", pero que no "quiero fijar una fecha, no será en dos meses". El abanico de opciones se reduce a tres: Bayern de Múnich, FC Barcelona o Real Madrid. Y pese a que el conjunto bávaro ha mantenido alguna que otra conversación con él, pues Eric Dier anunció su marcha y pondrá rumbo al AS Monaco, manifestó su interés en emprender una nueva aventura lejos de su Alemania natal.

"Cuando vas a un lugar donde quizás no hables el idioma, es una experiencia particularmente desafiante. Esto también aplica a mi puesto, que naturalmente quiero desempeñar dentro de un equipo. Me exigiría mucho involucrarme en algún lugar. Por eso, ir al extranjero me resulta tan atractivo", detalló.

Jonathan Tah, en una acción defensiva / AP

PROBLEMA 'CENTRAL' EN EL BARÇA

El Barça avanzó en el acuerdo por Tah en diciembre, pero tanto Ronald Araujo como Eric Garcia se terminaron quedando y, por lo tanto, su fichaje se 'enquistó'. La promesa del club azulgrana hacia el alemán era que habría acuerdo para las tres próximas temporadas solo si salía uno de los cinco centrales que tiene en nómina el Barça.

Flick y Araujo, charlando durante un entrenamiento / Valentí Enrich

Christensen o Araujo son los nombres que suenan con más fuerza, pero ni uno ni el otro parecen escuchar ofertas para hacer las maletas en verano. A Tah, eso sí, no parece afectarle que el Barça tenga problemas de 'fair play' financiero: "No tengo ninguna influencia en eso. Solo puedo tomar mis propias decisiones, y todo lo demás tendría que ser hecho por otros".

XABI, SU MEJOR VALEDOR

Tentado de cambiar de aires tras la Eurocopa y convertirse en futbolista del Bayern de Múnich, optó por quedarse en el Leverkusen: "Fue un momento difícil porque sentía que nada más importaba. Se habló mucho y se discutió mucho, y aun así yo seguía en el Bayer 04. El intercambio con Xabi fue totalmente positivo. Le dije: 'Estoy aquí entrenando, empiezan los partidos, no te preocupes'. Y me dijo: cuento contigo y sé que puedo confiar en ti. Así lo afrontó el club también. Fue una época difícil, pero aun así encontramos nuestro camino", explicó.

Xabi Alonso se abraza con Jonathan Tah tras ganar la DFB Pokal. / RONALD WITTEK / EFE

Claro está que, si finalmente Xabi Alonso toma el relevo de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, la decisión final de Tah, una de las prioridades de la cúpula blanca de cara a la próxima temporada, podría tomar un vuelco, pues el de Tolosa ha sido su mejor valedor durante las últimas tres temporadas.