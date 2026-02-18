El sueño de Olise pasa por Barça o Madrid

Aunque ya dejamos atrás la ventana de transferencia invernal y todavía queda un largo camino para que se abra el mercado de fichajes de verano, las direcciones deportivas de los diferentes equipos ya trabajan en la configuración de las plantillas del curso que viene. Asimismo, los jugadores, sobre todo a través de sus agentes, se empiezan a mover de cara a mejorar su estatus actual o emprender una nueva aventura en otro club.

Es el caso del Bayern de Múnich. Aunque en ocasiones se mantiene algo alejado del foco mediático, especialmente debido a la escasa competitividad de la Bundesliga, dominada casi siempre por los bávaros salvo algunas excepciones puntuales, el club muniqués cuenta actualmente con algunos de los mejores jugadores del mundo.

Michael Olise, delantero del Bayern de Múnich / ANNA SZILAGYI

Es habitual que la mirada se dirija directamente hacia Harry Kane. El delantero inglés acapara las portadas gracias a sus impresionantes cifras frente a portería, que lo convierten en uno de los mejores, si no el mejor, ‘9’ del panorama futbolístico actual. Sin embargo, existen otros jugadores que, sin ser tan goleadores, poseen la misma importancia y resultan igual de determinantes para los éxitos del Bayern de Múnich.

Hablamos ni más ni menos que de Michael Olise. El extremo francés a veces queda eclipsado por otros nombres de primer nivel como Kylian Mbappé, Erling Haaland o Lamine Yamal, pero su rendimiento actual lo coloca a la altura de los mejores jugadores del momento, sin que exista duda alguna sobre su calidad o talento sobre el terreno de juego.

Michael Olise, la chispa del Bayern Múnich / Perform

Sus números esta temporada reflejan el nivel al que ha llegado. En 34 partidos, Olise ha sido capaz de perforar la portería contraria en 13 ocasiones, además de repartir 25 asistencias de gol. Pero su influencia va mucho más allá de las estadísticas. Cuando tiene el balón, se percibe que algo positivo para el Bayern de Múnich está por venir, ya que es determinante y muestra un enorme acierto en los metros finales.

Aterrizó en el Bayern de Múnich en el verano de 2024 tras un desembolso de 60 millones de euros al Crystal Palace, firmando un contrato hasta junio de 2029. Su futuro a corto plazo en el club alemán parece, por tanto, asegurado. Sin embargo, según revela 'TeamTalk', el extremo francés Olise sueña con probarse en España, y tanto el FC Barcelona como el Real Madrid son conscientes de sus ambiciones de futuro.

Los jugadores del Bayern celebrando el gol de Olise ante Boca / EFE

A pesar de que su presente está en el Bayern de Múnich, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del fútbol mundial y busca levantar la ansiada Champions League, el futuro de Olise podría desencadenar una nueva batalla entre Barcelona y Real Madrid. ¿A quién no le gustaría contar con un futbolista de estas dimensiones?