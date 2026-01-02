El Stuttgart clausula a Jeremy Arévalo del Racing, una de las 'perlas' de Segunda

El VfB Stuttgart lo tenía todo atedo desde hace días y no ha esperado mucho en hacerlo oficial. El club de la Bundelsiga ha anunciado, el primer día de mercado de invierno, que había abonado el pago íntegro de la cláusula de rescisión de Jeremy Arévalo, jugador del Real Racing Club de Santander. El internacional ecuatoriano pone así punto y final a su etapa en LaLiga Hypermotion para iniciar una nueva aventura en Alemania, donde coincidirá con el futbolista español Chema Andrés.

El club alemán ha abonado los 7,3 millones de euros fijados en el contrato del jugador, una cifra que se estableció tras la renovación firmada el pasado mes de julio, mediante la cual Arévalo amplió su vinculación con el Racing hasta el 30 de junio de 2027. Se trata de una de las mayores operaciones de salida en la historia reciente de la entidad cántabra y un importante impulso económico para el club de El Sardinero. A pesar de ello, la Segunda División española pierde a uno de los 'talentos' de la liga y el equipo echará en falta a uno de sus referentes ofensivos en plena temporada en la categoría de plata.

El delantero de 20 años ha firmado contrato con el club de Cannstatt hasta el 30 de junio de 2031 y lucirá el dorsal 25.

Jeremy Arévalo, natural de Maliaño, llegó al Racing con apenas nueve años y ha completado todo el recorrido por la cantera verdiblanca hasta asentarse en el primer equipo. A sus 20 años, el delantero había irrumpido con fuerza en LaLiga Hypermotion esta temporada, firmando ocho goles, solo dos menos que los máximos artilleros de la categoría, Sergio Arribas y Asier Villalibre. De nacionalidad española y ecuatoriana, Arévalo jugó tres partidos con la selección española sub-18, anotando un gol. Posteriormente, decidió cambiar de federación y desde entonces juega con Ecuador. Participó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2025 con su país, disputando un total de cinco partidos. El 14 de noviembre de 2025, debutó con la selección absoluta ecuatoriana en un amistoso contra Canadá (0-0).

"El VfB Stuttgart es un gran club que recientemente ha atraído la atención internacional. Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros y completar los primeros entrenamientos. Mis objetivos son integrarme rápidamente, seguir desarrollándome y ayudar al equipo para que podamos alcanzar el éxito juntos", dijo el juagdor en su presentación con el club alemán.

Su rendimiento y su proyección habían despertado el interés de varios clubes europeos, pero finalmente ha sido el Stuttgart, quinto clasificado de la Bundesliga y participante en competición europea, quien ha dado el paso definitivo.

El Racing confirmó la operación mediante un comunicado oficial en el que detalló el pago de la cláusula y se despidió del futbolista con palabras de agradecimiento. El club destacó la trayectoria de Arévalo desde su llegada en edad infantil y le deseó “toda la suerte que se merece” en sus próximos retos profesionales, recordándole que El Sardinero “siempre será su casa”.

"Estamos encantados de que Jeremy vista nuestra camiseta en el futuro. Ya posee muchas de las cualidades que necesita un delantero y ha demostrado su talento en Santander. Al mismo tiempo, aún es joven, y vemos en Jeremy un gran potencial que queremos desarrollar junto con él. En nuestras conversaciones, quedó claro que está deseando dar el salto a la Bundesliga y que está dispuesto a aportar sus habilidades a nuestro equipo", comentó Fabian Wohlgemuth , director deportivo del Stuttgart.