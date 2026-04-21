'Sorpasso' de Sorloth a Lewandowski

En el mercado de delanteros de élite se ha abierto un escenario en el que los grandes clubes europeos mueven piezas con vistas al próximo verano. Uno de los nombres que más ruido genera es el de Robert Lewandowski, cuyo futuro vuelve a estar en el aire mientras varios equipos, entre ellos el FC Barcelona, siguen pendientes de una decisión que no acaba de llegar.

El delantero polaco termina contrato en junio y, aunque el Barça pretende trasladarle una propuesta de renovación a la baja, todavía no hay una respuesta definitiva por parte del jugador. En el entorno del atacante se insiste en que no ha tomado una decisión cerrada sobre su futuro, mientras que desde fuera han empezado a llegar movimientos y ofertas de otros clubes europeos interesados en su situación de agente libre o de posible salida a bajo coste.

Lewandowski celebra un gol ante el Newcastle United / Valentí Enrich

En paralelo, otro nombre ha ganado fuerza en el radar de varios grandes es el de Alexander Sorloth. El delantero noruego, actualmente en el Atlético de Madrid, vive una temporada marcada por su rol secundario. Aunque no es titular habitual a las órdenes de Diego Simeone, sus números son más que respetables y su impacto cada vez que entra al campo sigue siendo notable, con goles que refuerzan su perfil de delantero eficaz.

Sin embargo, su condición de suplente recurrente y la sensación de que no termina de consolidarse como pieza indiscutible en el esquema rojiblanco abren la puerta a un posible movimiento. En el club colchonero no verían con malos ojos una gran oferta, siempre que se ajustara a sus expectativas económicas, especialmente teniendo en cuenta que el Atlético pagó 32 millones fijos más 6 en variables al Villarreal por su fichaje en 2024.

Alexander Sorloth celebra el segundo gol del Atlético de Madrid ante el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League / EFE

En este contexto, el AC Milan ha ido perfilando su estrategia para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', el club 'rossonero' habría enfriado su interés en Lewandowski debido a su elevado coste total de la operación, pese a que el propio jugador llegó a ser ofrecido en el mercado.

El diario italiano, a través del periodista Andrea Ramazzotti, explica que en Milán llevan meses trabajando en la idea de incorporar un “nueve de Champions League” que devuelva al equipo a la élite europea. En ese sentido, Alexander Sorloth aparece ahora como la opción más realista y accesible dentro de la lista de candidatos.

Antes del noruego, el Milan había valorado nombres como Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Dusan Vlahović (Juventus) o incluso el propio Robert Lewandowski, pero todos ellos han sido descartados por razones económicas o de viabilidad deportiva.

Champions

La situación de Sorloth encaja mejor en los planes del Milan. El atacante noruego suma 17 goles en 48 partidos esta temporada y su perfil físico, su capacidad en el juego aéreo y su eficacia en el área son aspectos muy valorados en el club italiano. Además, en Italia se subraya un factor clave: su rol secundario en el Atlético podría facilitar una salida si llega una oferta convincente.

De acuerdo con el medio citado, el club rojiblanco valora al jugador en torno a los 40 millones de euros, aunque esa cifra podría rebajarse hasta los 20-25 millones más variables dependiendo del final de temporada o de su rendimiento individual. Simeone, por su parte, estaría dispuesto a buscar un perfil diferente para ocupar la plaza de delantero centro, más dominante en duelos aéreos y con mayor capacidad de fijar centrales, lo que también alimenta la posibilidad de un cambio en la delantera colchonera este verano.

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De esta manera, el Milan se aleja definitivamente de la opción Lewandowski y acelera por Sorloth como alternativa prioritaria para liderar su nuevo proyecto ofensivo. El mercado, una vez más, se mueve entre grandes nombres y decisiones estratégicas que pueden cambiar el rumbo de varias de las principales ligas europeas.