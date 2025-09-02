¿Dónde sigue abierto el mercado de fichajes?

Como cada verano, el mercado de fichajes genera una expectación altísima. Llegadas, salidas, rumores, tensión... y problemas. Este verano también se han truncado operaciones a última hora y algunos jugadores tendrán que jugar en equipos en los que no quieren estar.

El período de transferencias cerró este 1 de septiembre en la mayoría de ligas, incluidas LaLiga, la Premier League, la Serie A, la Ligue 1 y la Bundesliga. Aunque aún puede haber una vía de escape para aquellos futbolistas que deseen salir a otro equipo: el mercado no está cerrado en todas las competiciones.

Últimas horas en Países Bajos

En la Eredivisie, en la que militan equipos de la talla del PSV Eindhoven, el Ajax o el Feyenoord, el mercado permanece abierto durante todo este martes 2 de septiembre. En Brasil o Noruega, las opciones se alargan 24 horas y el mercado no cierra hasta el 3 de septiembre.

Ruben van Bommel, presentado como jugador del PSV Einddhoven / PSV

Es decir, equipos como Palmeiras, Botafogo, Fluminense o Flamengo, que despuntaron en el Mundial de Clubes, pueden mejorar sus plantillas. Y el Bodo/Glimt, noruego, que jugará la fase liga de la Champions esta temporada.

Arabia, hasta el día 11 de septiembre

Arabia Saudita promete algún fichaje de renombre más, ya que su mercado no cierra hasta el día 11. Es un destino especialmente atractivo por lo económico: grandes sueldos, contratos llamativos y condiciones de traspaso ventajosas convierten al país en una opción que no se puede descartar para jugadores de primer nivel.

Joao Félix durante su presentación como nuevo jugador del AlNassr / @AlNassrFC_EN

Turquía, Grecia y Rusia lo cierran el 12. En Turquía ya vimos el año pasado el caso de Victor Osimhen, que salió del Nápoles al Galatasaray fuera de mercado en Italia para resolver una situación concreta. Después se enamoró de Estambul y allí continúa traspasado.

La impresionante presentación de Víctor Osimhen y Leroy Sané con Galatasaray / Galatasaray

México cierra el 13 y también se presenta como un destino interesante; allí juegan, por ejemplo, los españoles Sergio Ramos, Canales u Óliver Torres, en el Rayados de Monterrey, entre otros equipos. Finalmente, Qatar y Emiratos Árabes Unidos son los últimos en bajar la persiana: los primeros, el 16 de septiembre; los segundos, el 2 de octubre. ¿Veremos algún movimiento de las grandes ligas hacia esos países? Con las cifras y condiciones que ofrecen, no se puede descartar nada hasta última hora.