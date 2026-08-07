Sergi Roberto, cerca de firmar por LA Galaxy

Sergi Roberto está cada vez más cerca de poner fin a su aventura en el fútbol europeo. Tras cerrar una etapa histórica en el FC Barcelona y vivir una etapa en la Serie A, el futbolista catalán se prepara para afrontar un nuevo desafío en una liga que en los últimos años se ha convertido en un destino habitual para grandes nombres del fútbol continental.

A sus 34 años, el de Reus pone fin a una etapa de dos temporadas en el Como de Cesc Fàbregas, donde aportó experiencia, liderazgo y polivalencia en un proyecto que no ha dejado de crecer desde su ascenso a la Serie A. Aunque las lesiones condicionaron algunos tramos de la etapa en Italia, Sergi Roberto fue una figura importante dentro del vestuario y un futbolista muy valorado por el técnico catalán gracias a su capacidad para actuar tanto en el centro del campo como en el lateral derecho.

Sergi Roberto, junto a Cesc Fàbregas / Como 1907 / COMO 1907

Antes de aterrizar en Italia, Sergi Roberto puso punto final a una trayectoria de toda una vida en el FC Barcelona. Formado en La Masia, debutó con el primer equipo en 2010 y acabó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del club durante la última década. Disputó centenares de partidos como azulgrana, levantó todos los títulos posibles y dejó momentos para el recuerdo, como su histórico gol en la remontada ante el PSG, antes de despedirse como capitán del primer equipo.

Ahora, según ha informado el periodista Matteo Moretto, el siguiente destino del futbolista está muy cerca de definirse. Sergi Roberto negocia su incorporación a LA Galaxy y las conversaciones se encuentran muy avanzadas, hasta el punto de que el acuerdo podría cerrarse próximamente.

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De confirmarse la operación, el exazulgrana iniciará una nueva etapa en la MLS, donde coincidiría con otros exfutbolistas de LaLiga que han elegido el campeonato estadounidense para prolongar sus carreras. LA Galaxy, uno de los clubes más laureados e históricos de la competición, sería el escenario de un nuevo capítulo para un jugador que ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la élite del fútbol europeo.