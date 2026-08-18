Robinho Jr apunta a España: dos equipos de LaLiga le siguen de cerca

El mercado de fichajes continúa para los clubes de LaLiga, los cuales todavía cuentan con algo menos de dos semanas para tratar de mejorar sus plantillas y alcanzar el nivel competitivo suficiente para lograr cumplir sus objetivos. Sin embargo, los problemas económicos y sobre todo de 'Fair Play Financiero' en los conjuntos españoles impiden realizar grandes inversiones, por lo que se ven obligados a recurrir a fórmulas como las cesiones.

Es el caso de Robinho Jr, hijo del exfutbolista de Real Madrid y Manchester City entre otros, por el cual clubes españoles ya estarían negociando para pedir una cesión al Santos, según se informa desde el medio brasileño 'UOL'.

Sevilla y Rayo, interesados en él

El citado medio brasileño informa de que, al no haber jugado minutos en ninguno de los últimos siete enfrentamientos que ha disputado el Santos, todo apunta a que el futbolista estaría en la rampa de salida. Así, su destino más probable sería llegar a Europa, con dos clubes españoles como principales candidatos a hacerse con sus servicios.

Según 'UOL', tanto Rayo Vallecano como Sevilla estarían interesados en poder incorporar al futbolista, el cual podría salir cedido con una opción de compra de unos 10 millones de euros más variables según los goles anotados. La información apunta a que el Genoa también habría preguntado por él, aunque el favorito sería el Rayo. El club madrileño se encuentra centrado en lograr resolver las salidas de su plantilla antes de invertir en refuerzos y, una vez haya liberado presupuesto salarial, pretende acelerar las negociaciones con Santos y los representantes del jugador.

Robinho Jr., junto a Neymar en el Santos / INSTAGRAM

Una de las claves que llevaría al 'Peixe' a dar salida a su prometedor atacante sería los problemas financieros que afrontan, por lo que no pondrían impedimento en sacarlo de la plantilla siempre y cuando no siga en el Brasileirao, pues no se plantean la posibilidad ni siquiera de venderlo a otro club brasileño, sea cual sea el precio.

Por su parte, el extremo derecho todavía no ha logrado marcar en liga con el Santos, pese a haber disputado 24 partidos, en los que ha repartido una asistencia. Además, ha disputado tres juegos en la Copa Sudamericana, sin lograr impactar en las estadísticas. Aun así, el carioca podría dar el salto a Europa y recalar en LaLiga EA Sports de la mano de Sevilla o Rayo Vallecano.