Reunión clave con Vlahovic para definir su futuro

Aunque todavía queda mucha temporada por delante, el futuro de Dusan Vlahovic ya empieza a convertirse en un auténtico culebrón que vivirá su capítulo más intenso el próximo verano. El delantero serbio finaliza contrato con la Juventus el próximo mes de junio y, por ahora, las incógnitas sobre su destino siguen abiertas: ¿renovará con el conjunto turinés o iniciará una nueva aventura lejos de Turín?

Hace ya unas semanas, Dusan Ilic, preparador físico serbio y hombre de máxima confianza del delantero, lanzó un auténtico bombazo mediático al vincular de forma directa el futuro de Dusan Vlahovic con el FC Barcelona. "Se va a ir al Barça. Eso es lo que creo. Antes de irse a la Juventus ya pudo jugar en España porque tuvo una oferta del Atlético, pero eligió seguir en Italia. Ahora es diferente", apuntó en una entrevista concedida a 'Tuttosport'.

Juventus - Manchester City: El gol de Dusan Vlahovic / Telefónica

Pese a esas declaraciones y a los rumores que lo situaban fuera de Italia, la Juventus ya ha activado la maquinaria para renovar el contrato del delantero serbio, al que considera una pieza clave de su proyecto para las próximas temporadas. En ese contexto, según desveló el periodista Gianluca Di Marzio, de Sky Sport, los 'bianconeri' mantuvieron la semana pasada una primera reunión con el atacante. En ese encuentro quedó patente la voluntad de ambas partes de continuar el camino juntos.

Todavía no existe, ni mucho menos, un acuerdo definitivo. Sin embargo, club y jugador volverán a reunirse en los próximos días con el objetivo de acercar posturas y tratar de cerrar cuanto antes una renovación que prolongue su vínculo. La Juventus ha dejado claro que está dispuesta a ampliar el contrato bajo sus propias condiciones. Dusan Vlahovic, por su parte, ha transmitido que su prioridad es escuchar y valorar la propuesta del conjunto turinés antes que cualquier otra oferta, al menos por ahora.

Vlahovic, junto a Spalletti. / EFE

Lo que está claro es que el delantero serbio, pese a que su contrato está próximo a expirar, no mantiene acuerdos ni compromisos con ningún club. Por el momento, consultará con su padre y con su equipo de confianza antes de retomar las negociaciones, y se espera que en los próximos días se reúna nuevamente con la Juventus.

Noticias relacionadas

Será necesario que ambas partes realicen esfuerzos para alcanzar un acuerdo económico. Sin embargo, hasta ahora, todos muestran disposición a dialogar y a intentar cerrar un entendimiento. Eso sí, esta postura tampoco descarta que Vlahovic pueda acabar firmando por otro club en caso de no llegar a un acuerdo con la Juventus. El club italiano se mantiene como favorito, pero el futuro del atacante permanece completamente en el aire.