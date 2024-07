Regalo De Ligt

Matthijs De Ligt parece tener las horas contadas en el Bayern de Munich. El conjunto alemán, que está realizando una gran inversión en este mercado con fichajes como los de Olise y Palhinha, necesita vender a algunos futbolistas y el neerlandés tiene todas las papeletas para salir.

A día de hoy, el equipo germano tiene overbooking en la posición de defensa central. Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Hiroki Ito, Eric Dier, el propio De Ligt e incluso Josip Stanisic, que ha regresado de su cesión al Leverkusen, pueden ocupar dicha posición.

De todos ellos, el defensa neerlandés es el que tiene más cartel en Europa y uno de los pocos por los que realmente se podría sacar rédito económico, aunque no será el esperado. El Manchester United es el principal pretendiente del que fuera central del Ajax, pero la primera oferta del conjunto inglés se ha quedado en solo 35 millones de euros, muy lejos de lo que quieren los bávaros.

Según Bild, esa primera oferta ha sido rechazada, con el Bayern buscando recibir 50 millones de euros. Un valor que quedaría lejos de los 65 millones de euros en los que está valorado De Ligt, y que podría verse todavía más reducido ante la necesidad del club alemán y la falta de ofertas.

Hoeness pide su venta

Hoeness, presidente de honor del Bayern / Agencias

Tampoco ayudan a aumentar su valor las palabras de Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Munich, a los medios. "Puede que todavía se vaya algún defensa. De Ligt es neerlandés, el entrenador del Manchester United es neerlandés y lo conoce muy bien del Ajax... Pero aún no se ha tomado la decisión. No tengo ningún problema. Si se queda, personalmente, no vendería a Upamecano", afirmó.

Tras llegar a Alemania hace solo dos temporadas a cambio de 70M€, parece que De Ligt tendrá que seguir buscando un sitio donde desarrollar todo el potencial que se le antojaba durante su etapa en el Ajax. Con solo 24 años, ficharle por menos de 50 millones de euros podría ser un gran negocio para el club que se haga con sus servicios.