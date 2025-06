Tras quedarse sin Wirtz, ¿opción Take Kubo?

Take Kubo será uno de los protagonistas a seguir durante este mercado de fichajes. Coincidiendo con un cambio a todos los niveles en la Real Sociedad, el delantero nipón también podría poner fin a su etapa en San Sebastián con razón del interés que suscita tanto en la Premier League como en la Bundesliga...

Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, el futuro de Take Kubo nunca había estado tan en el aire en la Real Sociedad. La marcha de Imanol Alguacil, así como también el posible adiós de estrellas como Zubimendi o Brais Méndez podrían tener su efecto dominó con el nipón, que no cierra la puerta a una salida este verano.

Un verano distinto en San Sebastián

El japonés firmó recientemente un contrato con su nueva agencia de representación, Sport360, que mantiene buenas relaciones con equipos alemanes. En este sentido, como avanzó Estadio Deportivo, el Bayern de Múnich es uno de los equipos interesados en Take Kubo, que siempre ha sido un jugador del agrado del club bávaro a pesar de nunca haber intentado su fichaje.

Take Kubo será uno de los protagonistas a seguir durante este mercado de fichajes / Agencias

Sin embargo, esta situación podría cambiar este verano; el mismo medio avanza que en el seno del club bávaro se habló de la posibilidad de incorporar a Take Kubo este verano con su agencia de representación, especialmente tras el adiós de Leroy Sané. Ha sido una simple toma de contacto, aunque el interés sigue estando presente. Tras no poder hacerse con los servicios de Florian Wirtz -que finalmente se marchó al Liverpool en una puja que el Bayern intentó llevarse-, en Baviera apuntan al nipón como alternativa de menor coste para la próxima temporada.

La cláusula, un problema

Es precisamente en el precio del traspaso donde parecen haber las mayores diferencias. La Real Sociedad no quiere malvender a ninguno de sus jugadores, así que con Take Kubo no harán una excepción. La cláusula de rescisión del nipón es de 60 millones donde casi la mitad se irían al Madrid por contrato, aunque ni el Bayern ni los clubes interesados en Inglaterra están dispuestos a llegar a las exigencias de los donostiarras.

El jugador, por su parte, no cierra la puerta a su adiós este verano. En caso de decir adiós a San Sebastián, el nipón preferiría la Premier League como desveló Florian Plettenberg. Su salida es complicada siempre que la Real Sociedad siga sin negociar su traspaso, aunque en el club donostiarra son conscientes del interés tanto de los clubes ingleses como del Bayern de Múnich.