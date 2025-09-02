Así queda el mercado de fichajes en clave internacional

Sabíamos que no nos iba a defraudar. Porque tremendo ‘deadline day’ vivimos en clave fútbol internacional. Algunos se hicieron de rogar, pero toda espera valió la pena. Cada segundo que el aficionado de este deporte pasó enganchado a su teléfono móvil. Pendiente de que los movimientos más esperados se diesen al fin.

Algunos nos pillaron por sorpresa, como el de un Marc Guiu que regresa de forma repentina de su cesión del Sunderland a Stamford Bridge tras la lesión de Liam Delap. Y, otros, como el de Marco Asensio al Fenerbahçe o Piero Hincapié al Arsenal, eran cuestión de tiempo. El de Gianluigi Donnarumma, sin embargo, será anunciado por el Manchester City durante el día de hoy.

La joya de la corona, sin ningún tipo de duda, fue Alexander Isak. Nick Woltemade le echó una mano al sueco, que se moría por unirse al ambicioso proyecto de Arne Slot en Merseyside. Y, el Newcastle, que finalmente dio su brazo a torcer, engorda su cuenta bancaria. 130 millones de libras (150 millones de euros al cambio) reciben las urracas por el nuevo ‘9’ del Liverpool, que se convierte en el tercer traspaso más caro de la historia de este deporte. Solo Neymar (222 millones en 2017, del Barça al PSG) y Kylian Mbappé (180 en 2018, del Mónaco al PSG) figuran por delante.

ALEXANDER ISAK, 150 MILLONES

Con todos vosotros, el fichaje más caro de la historia de la Premier League: Alexander Isak. 150 millones de euros desembolsa un Liverpool que roza los 500 millones en inversiones estivales. La llegada de Nick Woltemade al Newcastle, vital para desencallar la salida del sueco rumbo a Merseyside. Firma hasta 2031.

PIERO HINCAPIÉ, CEDIDO CON COMPRA OBLIGATORIA

Piero Hincapié es la pieza que completa el puzle de Mikel Arteta. Zurdo, a priori central, pero que también puede actuar de lateral. Imprescindible en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el ecuatoriano refuerza un eje que intimida, con los Saliba, Gabriel, Calafiori y Mosquera. El damnificado, un Jakub Kiwior que fue traspasado al Porto por 27 millones. Perfil físico, fiable a balón parado (en ambas áreas) y en la distribución de balón.

RANDAL KOLO MUANI, CEDIDO

Más pólvora para Thomas Frank. Tras el fichaje estratégico de Xavi Simons, Randal Kolo Muani se une al Tottenham en calidad de préstamo, procedente del París Saint-Germain. El galo rindió a gran nivel durante su 'erasmus' en la Juventus, pero claramente no entra en los planes de Luis Enrique. Eso sí, encontrará competencia en el norte de Londres con Richarlison y Solanke en la punta del ataque. Aunque su versatilidad, pues puede actuar toda la línea de ataque, puede jugar a su favor.

MANUEL AKANJI, CEDIDO

El suizo era, junto a Ilkay Gündogan, uno de los descartes de Pep Guardiola en el Manchester City. Le llegaron ofertas de Galatasaray o Milan, pero el central optó por marcharse al Inter de Milán para así competir en la Champions League. Llega prestado en una operación que ronda los dos millones de euros y contempla una opción de compra que será obligatoria si se sumplen ciertas condiciones.

ADRIEN RABIOT, 10 MILLONES

André Rabiot regresa a Italia tras su encontronazo con Rowe - que se unió al Bolonia - y se reencuentra con Massimiliano Allegri en el Milan. El experimentado centrocampista de 30 años firma un contrato de tres años - más otro opcional -. El Marsella recibirá unos 10 millones de euros por el galo, que formará un interesante tridente en la medular junto a Luka Modric y Samuele Ricci.

CHRISTANTUS UCHE, CEDIDO CON COMPRA OBLIGATORIA

Adiós doloroso en el Getafe… pero necesario para inscribir a los recién llegados. Getafe y Crystal Palace llegaron a un acuerdo para la cesión con compra obligatoria – que ronda los 20 millones - por el centrocampista nigeriano. El joven de 22 años llegó al Getafe la pasada temporada tras despuntar en el Ceuta el curso anterior. A las órdenes de José Bordalás debutó en Primera y disputó 38 partidos oficiales en los que marcó cuatro goles y dio siete asistencias.

JADON SANCHO, CEDIDO

Enésima vía de escape para el inglés, que continuará este curso en la Premier League, pero de la mano del Aston Villa de Unai Emery. Estuvo la pasada campaña cedido en el Chelsea, que decidió pagar una multa de cinco millones de libras para no quedarse al futbolista de forma permanente este verano. Desde entonces, Sancho había rechazado marcharse a la liga turca, al Besiktas, mientras que la Roma descartó su fichaje por sus altas pretensiones salariales.

NICOLAS JACKSON, CEDIDO CON OPCIÓN DE COMPRA

Otro de los culebrones del mercado veraniego. Parecía que no iba a darse tras la lesión de Liam Delap, pero finalmente Jackson se une al Bayern de Múnich en forma de cesión tasada en 16,5 millones, con opción de compra de 65 millones de euros.

MARC GUIU, RECUPERADO

El de Sant Celoni regresó a Stamford Bridge mucho antes de lo previsto. La inoportuna lesión de Liam Delap obligó al Chelsea a recular y recuperar al canterano azulgrana, que estaba prácticamente asentado en el Sunderland.

MARCO ASENSIO, 7,5 MILLONES

Ya sin José Mourinho en el banquillo, Marco Asensio se desvinculó del París Saint-Germain para unirse al Fenerbahçe. El balear firmó seis buenos meses en su cesión en Villa Park, pero no entraba en los planes de un Luis Enrique que pidió su fichaje en su momento. Se rumoreó su vuelta a Birmingham, pero los turcos se llevaron el premio para las próximas tres temporadas, más una adicional.

EDON ZHEGROVA, 15+3 MILLONES

El sustituto de Nico González en la Juventus. El ‘Messi kosovar’ tenía los días contados en el Lille. Se une a la Vecchia Signora también un Loïs Openda que dejó el RB Leipzig.