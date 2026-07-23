Otra puerta abierta para Leao

El futuro de Rafael Leao vuelve a estar en el centro del mercado y todo apunta a que se convertirá en uno de los culebrones del verano. El extremo portugués del AC Milan ha despertado el fuerte interés del Galatasaray, que quiere convertirle en el gran fichaje del verano y ya trabaja para convencer al futbolista con una propuesta económica de primer nivel.

Según las últimas informaciones, el campeón turco está dispuesto a ofrecer al internacional portugués un salario cercano a los 10 millones de euros netos por temporada, una cifra que prácticamente duplicaría los ingresos que percibe actualmente en el conjunto 'rossonero'.

Leao, jugador del AC Milan y oportunidad de mercado / DANIEL DAL ZENNARO

El Milan, por su parte, no cierra la puerta a una venta, aunque solo estudiará una operación que ronde los 60 o 70 millones de euros. En San Siro son conscientes de que Leao busca un nuevo reto y mantienen abiertas las conversaciones con su entorno para encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.

No obstante, el Galatasaray no está solo en la carrera. El Fenerbahçe también sigue atento a la situación del atacante, aunque es el conjunto dirigido por Okan Buruk el que ha tomado la delantera en las negociaciones y confía en aprovechar su músculo económico para cerrar uno de los grandes golpes del mercado europeo.

Rafa Leao está sacando su mejor versión con el AC Milan / Antonio Calanni

Por ahora no existe ningún acuerdo con el Milan, pero el interés del fútbol turco es cada vez más fuerte. Las próximas semanas serán decisivas para conocer si Leao cambia San Siro por Estambul o si finalmente espera la aparición de un gigante de las cinco grandes ligas antes de tomar una decisión definitiva.

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Eso sí, pese al fuerte interés que llega desde Turquía, Rafael Leao sigue priorizando la posibilidad de incorporarse a un proyecto deportivo de primer nivel en una de las grandes ligas europeas. Aunque la propuesta económica de Galatasaray resulta muy atractiva, el internacional portugués tendría como principal objetivo competir por títulos importantes y disputar la Champions League.