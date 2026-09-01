El PSG sigue haciendo caja: el Aston Villa ficha a Mbaye por 55 millones de euros

El París-Saint Germain cierra el mercado de fichajes de verano de 2026 con unos beneficios cercanos a los 200 millones de euros.

El equipo de Luis Enrique ha consolidado un modelo de gestión en el que la venta de activos es tan importante como la compra. Solo este verano, el equipo parisino ha vendido futbolistas por un valor de 350 millones de euros. El último, el francosenegalés Ibrahim Mbaye, que ha fichado por el Aston Villa por por 55 millones de euros.

El jugador de 18 años, canterano del PSG, debutó con el primer equipo hace dos temporadas. En este periodo de tiempo, sin ser un fijo en los onces del técnico español, ha disputado 42 partidos con el PSG, marcando cuatro goles y repartiendo otras cuatro asistencias.

"Tras incorporarse al Paris Saint-Germain con tan solo diez años, Ibrahim Mbaye deja el club después de ocho temporadas, durante las cuales ascendió posiciones hasta convertirse en titular indiscutible y conquistar ocho títulos. El delantero de 18 años se ha unido ahora al Aston Villa FC en un traspaso definitivo", dijo el PSG en el comunicado de despedida. "Tras formarse en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye ha ascendido rápidamente en el club, contribuyendo a varios éxitos importantes con el primer equipo. Orgulloso de su progreso, el Paris Saint-Germain le agradece su trayectoria y le desea mucho éxito en su futura carrera".

Octavo fichaje para Unai Emery

El joven delantero empieza un "nuevo capítulo" en la Premier League, en un equipo que se ha movido mucho en este mercado.

Mbaye es el octavo fichaje para Unai Emery este verano, tras Johan Manzambi, Nico Jackson, Joao Gomes, Zion Suzuki, Leon Goretzka y Matteo Ruggeri.

En el capítulo de ventas, los de Birmingham se han deshecho de jugadores importantes en las últimas temporadas, como Morgan Rogers, Ollie Watkins, Emiliano 'Dibu' Martínez, Lucas Digne, Youri Tielemans y Ezri Konsa.

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Por su parte, el Villa se ha gastado en total 270 millones en fichajes, mientras que ha ingresado algo más de 300 en ventas.