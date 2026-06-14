El PSG se pone duro con Barcola

El Paris Saint-Germain ha endurecido su postura en torno a Bradley Barcola. Según ha informado Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports, la decisión interna del club parisino es clara: el extremo francés no está en venta en estos momentos y es considerado un jugador "intocable" dentro del proyecto deportivo de Luis Enrique.

Además, el PSG no ha fijado ningún precio de salida para el futbolista, a pesar del interés concreto que ha llegado desde varios clubes de la Premier League. Un movimiento que marca un cambio de tono respecto a informaciones de los últimos días que apuntaban desde Francia a una posible apertura del club a negociar su salida este mismo verano.

Barcola, sin embargo, no ha desaparecido del escaparate. Su situación sigue generando movimiento en el mercado, especialmente en Inglaterra, donde Liverpool, Arsenal y Manchester United han mostrado interés en las últimas semanas (no el Barça, por mucho que haya habido rumores) y han llegado incluso a establecer contactos con su representante, Moussa Sissoko, para conocer de primera mano las condiciones de una posible operación.

El atacante francés, de 22 años, ha perdido algo de protagonismo en la rotación del PSG durante tramos de la temporada bajo las órdenes de Luis Enrique, llegando incluso a ser suplente en la final de la Champions League contra el Arsenal, algo que no sentó especialmente bien al jugador. No obstante, en el club siguen convencidos de su potencial y de sus cualidades a largo plazo. La entidad parisina mantiene una fuerte confianza en el extremo para el futuro.

Aunque la postura oficial del PSG es firme, aunque nada es definitivo y menos a mediados de junio, con el mercado todavía a dos semanas de estar oficialmente abierto. Barcola podría acabar saliendo antes del final del verano si llegan ofertas importantes que permitan al club francés reinvertir en una operación como la de Yan Diomande, uno de los delanteros que más gustan en París.

La valoración de un posible traspaso de Barcola podría superar los 70 millones de euros, aunque a día de hoy, teniendo en cuenta la posición de fuerza del PSG, el jugador se mantiene centrado en sus próximos objetivos con la selección francesa de cara al Mundial, sin precipitar decisiones sobre su futuro inmediato. La partida solo acaba de comenzar.