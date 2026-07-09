El PSG se forra con la 'operación salida': 110 millones por descartes

El Paris Saint-Germain ha encontrado en la operación salida una vía inesperada para engordar sus arcas. Después de conquistar Europa y consolidar el proyecto de Luis Enrique, el campeón francés está convirtiendo en oro a varios futbolistas que habían perdido protagonismo. Los casos de Kang-In Lee y Gonçalo Ramos son el mejor ejemplo.

En apenas unos días, el PSG está a punto de ingresar alrededor de 110 millones de euros gracias a dos futbolistas que nunca llegaron a ser piezas indispensables para el técnico asturiano.

El próximo en cambiar de aires será Kang-In Lee, cuyo fichaje por el Atlético de Madrid está completamente encarrilado. El conjunto rojiblanco pagará 35 millones de euros fijos más otros cinco en variables, alcanzando una operación de 40 millones. El internacional surcoreano firmará por cinco temporadas después de que el club madrileño acelerara las negociaciones durante el Mundial.

Kang-in Lee será nuevo jugador del Atlético de Madrid / YOAN VALAT

La venta supone un excelente negocio para el PSG. El club parisino pagó cerca de 22 millones de euros al Mallorca en el verano de 2023 y, apenas tres temporadas después, prácticamente duplicará la inversión realizada por un jugador que nunca consiguió asentarse como titular indiscutible pese a dejar destellos de su enorme calidad.

La otra gran operación tiene como protagonista a Gonçalo Ramos. El delantero portugués ya es oficialmente nuevo jugador del AC Milan, que ha realizado la mayor inversión de su historia para hacerse con sus servicios. La operación supera los 70 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje récord del conjunto 'rossonero'.

Gonçalo Ramos se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Milan / AC Milan

Aunque Ramos firmó buenos registros goleadores en París, nunca terminó de convertirse en la referencia ofensiva del proyecto de Luis Enrique. La irrupción de otros perfiles ofensivos y la evolución táctica del equipo redujeron su protagonismo, circunstancia que el Milan aprovechó para convertirlo en el gran referente del nuevo proyecto liderado por Rúben Amorim.

Entre ambas operaciones, el PSG ingresará alrededor de 110 millones de euros, una cifra que permite al club afrontar con mayor margen el mercado de fichajes y seguir rejuveneciendo una plantilla que ha cambiado radicalmente respecto a la de hace apenas dos temporadas. Y todavía quedan jugadores por salir...

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Atrás quedó la época en la que el PSG acumulaba estrellas difíciles de colocar y con salarios inasumibles. Ahora, la dirección deportiva encabezada por Luis Campos ha logrado transformar los descartes en un activo económico de primer nivel. Luis Enrique ha reducido la plantilla, ha elevado la competitividad interna y, de paso, ha permitido que el campeón de Europa convierta la operación salida en otro de sus grandes éxitos del verano.