La Premier, en shock: El United prepara un 'bombazo' que no se produce... ¡desde hace 62 años!

En el Manchester United están más que satisfechos con el trabajo de Michael Carrick en el banquillo. El técnico inglés aterrizó para calmar las aguas tras el inesperado despido de Amorim y está cumpliendo con nota. Por el momento, los 'red devils' todavía no han perdido con él al mando, con un balance de cuatro victorias (City, Arsenal, Fulham y Tottenham) y un empate (West Ham).

Aunque en el fútbol todo puede cambiar en cuestión de días, ahora mismo todo apunta a que Michael Carrick continuará al frente del banquillo del Manchester United más allá de la presente temporada. Esa es la voluntad tanto del técnico como del club, que ya trabaja en la planificación del próximo curso en todos los niveles, desde la estructura deportiva hasta la configuración de la plantilla.

Michael Carrick, técnico del Manchester United / Dave Thompson

Ya dejado atrás la ventana de transferencias invernal, el United ya se centra en su plan para reforzar al equipo el próximo verano. Y, en ese sentido, 'Daily Mirror' desveló este martes que el club 'red devil' está preparando un auténtico 'bombazo' para dar un importante golpe sobre la mesa de cara a las aspiraciones del equipo el curso que viene.

De acuerdo con esta información, el Manchester United tiene en el radar a Alexis Mac Allister, centrocampista que milita en el Liverpool. La entidad 'red devil' necesitará reforzar la medular, puesto que ya anunció hace unas semanas que Casemiro abandonará la disciplina del primer equipo al finalizar la actual temporada.

Gol de Alexis Mac Allister contra el Qarabag / Agencias

Sin embargo, hay varios factores que dificultan esta operación. En primer lugar, Mac Allister tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2028 y los 'reds' ya pagaron cerca de 60 millones de euros por él en 2023. Pero, además, la enorme rivalidad entre ambos clubes todavía complican aún más que este traspaso llegue a buen puerto.

Eso sí, en el Manchester United creen que Mac Allister sería el jugador ideal para tomar el mando de su centro del campo y piensan incluir a algún jugador para tratar de abaratar el coste. 'Daily Express' apunta a los nombres de Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte o Mason Mount.

Como muestra de la importante rivalidad que existe entre Liverpool y Manchester United, en caso de darse el fichaje de Mac Allister por los 'red devils', se produciría un traspaso inédito desde hace más de seis décadas. Phil Chisnall, quien en 1964 dejó el United para incorporarse al Liverpool, permanece como el último futbolista que protagonizó un traspaso directo entre ambas instituciones.