La Premier League gasta más de 1000 millones de euros en solo una semana

Que la Premier League gasta millonadas en cada mercado de fichajes ya no es una sorpresa para nadie. En cuanto se abre la ventana, da igual si es en verano o en invierno, todos los clubes de la liga inglesa sacan la billetera y ofrecen cifras astronómicas a clubes tanto de otras ligas como de la propia para reforzar al máximo sus plantillas.

Este verano no va a ser la excepción, pues llevamos apenas una semana desde que se abrió el mercado de verano y los equipos de la Premier League ya se han gastado 1.014 millones de euros, según datos de 'Transfermarkt'. En esta cantidad se incluye, además de los primeros fichajes ya realizados, aquellas cesiones cuya opción de compra se ha realizado. Estos datos computan como gasto de este mercado que recién empezó el 1 de julio.

Para poner este dato en perspectiva, durante los dos meses del mercado de verano del año pasado, LaLiga gastó 788 millones. La diferencia entre el gasto de la liga inglesa y las demás es abismal, pues en este mismo periodo en que en España no se llegó a los 1.000 millones de gasto, la Premier desembolsó más de 4.000 millones, récord hasta el momento.

El Tottenham ya ha gastado más de 200 'kilos'

En este inicio de mercado, los 'coys' encabezan el gasto de la Premier. El equipo de Londres ya ha hecho oficiales tres incorporaciones millonarias: el central neerlandés del Brighton Jan Paul Van Hecke por 60 millones, y los centrocampistas Mateus Fernandes y Sandro Tonali por 99 y 108 millones, respectivamente, suman un total de 267 'kilos' gastados en apenas la primera semana de mercado de verano.

Además del gran desembolso del Tottenham, otros equipos están haciendo operaciones de cifras elevadas: el Manchester City ha realizado el segundo fichaje más caro de la Premier League al pagar 135 millones de euros por Elliot Anderson y el Liverpool ha gastado 100 entre los fichajes de Jeremy Jacquet y de Victor Muñoz.

Jeremy Jacquet, en su presentación como nuevo jugador del Liverpool / Liverpool FC

Incluso equipos que no jugarán ninguna competición europea ya han realizado caros fichajes: el Chelsea ha pagado 57 millones por el lateral de Atalanta Marco Palestra y el Newcastle 47 por Bazoumana Touré, extremo izquierdo de 20 años procedente del Hoffenheim.

Los ingresos televisivos y los fichajes entre equipos Premier, las claves del alto gasto

El principal motivo que explica por qué se gasta tanto dinero en Inglaterra es la gran cantidad de dinero que ingresan los clubes por los derechos televisivos. En la temporada 2024-25, el Southampton, equipo que quedó colista, ingresó 128 millones de euros, mientras que el que más recibió fue el Liverpool, con 211 millones. En España, solo Barça y Madrid ingresaron más que el peor equipo de la Premier.

Por otro lado, los grandes equipos ingleses no tienen miedo a invertir grandes cantidades en fichar jugadores de su misma liga, con lo que los clubes se retroalimentan entre sí. Este verano, por ejemplo, el Nottingham Forest ya ha recibido 135 millones de parte del City o el Newcastle 108 de parte del Tottenham.

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El gasto seguirá aumentando, pues otros fichajes multimillonarios suenan a que pueden realizarse, como Morgan Rogers al Arsenal por más de 130 millones de euros. La Premier League continúa gastando, y tiene pinta de que, a este ritmo, superará su propio récord de más dinero gastado en un mercado.