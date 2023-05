El potencial propietario del United planea fichar a Mbappé y a un madridista

El diario alemán 'Bild' asegura que el jeque catarí quiere firmar a tres internacionales franceses Al delantero del PSG lo acompañarían en Old Trafford Eduardo Camavinga y Kingsley Coman (Bayern)

La puja por la propiedad del Manchester United todavía no se ha cerrado, pero la 'pole' por hacerse con los 'red devils' la ocupa el jeque catarí Sheikh Jassim, quien ya habría ofrecido 5.600 millones de euros a los hermanos Glazer, actuales propietarios del club, por todas sus acciones. Sheikh Jassim compite directamente contra Jim Ratcliffe, dueño de INEOS y de varias compañías de inversión de Estados Unidos.

Hasta aquí, nada nuevo. 'Bild', sin embargo, aseguraba hoy que en caso de llegar al Manchester United Sheikh Jassim estaba dispuesto a pujar con todo para hacerse por el fichaje del delantero del PSG Kylian Mbappé. Y ahí no quedaba la cosa, ya que el mismo medio alemán informaba de que también iría a por el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, y el extremo del Bayern Múnich Kingsley Coman. La intención era darle al United un claro acento francés.

La información complementa a la publicada este mismo martes por el medio 'City AM', que avisaba de que Sheikh Jassim se reservaba, además, 900 millones para invertir en infraestructura, en particular con las instalaciones de entrenamiento y Old Trafford.