Posible nuevo destino para Marcelino

La continuidad de José Luis Mendilibar en Olympiacos no está asegurada, y la entidad griega ya maneja varios nombres como posibles candidatos para sucederle en el banquillo. Uno de ellos es Marcelino García Toral, sin equipo desde que finalizó su etapa en el Villarreal.

La información la adelanta Matteo Moretto, quien sitúa al extécnico del Submarino en el radar de Olympiacos. El club heleno también tiene en su agenda a Eder Sarabia, entrenador del Elche hasta la pasada temporada.

Por lo visto, los títulos no avalan a 'Mendi'. Desde su llegada a El Pireo en noviembre de 2024, el técnico de Zaldibar ha ido cosechando éxitos, como la Conference League conquistada ese mismo curso, el primer trofeo continental de la historia de la entidad. Su segunda campaña fue excelente: ganó el triplete nacional —Liga, Copa y Supercopa de Grecia— y clasificó de nuevo al equipo para la Champions League.

José Luis Mendilibar, eliminado de la Champions / EFE

El fútbol, sin embargo, no tiene memoria y, después de cerrar la temporada 2025/26 en blanco, Mendilibar está en la cuerda floja. La eliminación en la fase previa de la Champions League ante el NEC Nimega podría ser el detonante. Tiene contrato hasta 2027.

Marcelino García Toral emerge como una opción de prestigio para Olympiacos. En su segunda etapa en La Cerámica clasificó al Villarreal para la Champions League por segunda temporada consecutiva. Anteriormente dejó huella en Athletic o Valencia.

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El club griego no es el único al que se le vincula. Al asturiano también le sondean Roma o Eintracht de Frankfurt, además de una Federación Turca que le valoró como posible sustituto de Vincenzo Montella.