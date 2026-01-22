El plan para convencer a Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck se ha convertido, sin duda, en uno de los nombres propios del fútbol en las últimas semanas. No tanto por su desempeño en el campo, donde sigue rindiendo a un nivel excelente en el centro de la zaga del Borussia Dortmund, sino por mantener todavía en suspense su futuro de cara a la próxima temporada.

El central alemán se ha ganado un excelente cartel en el fútbol europeo gracias al nivel que ha alcanzado en la Bundesliga. Fuerte, poderoso en los duelos y con un buen dominio del balón, Schlotterbeck ha despertado el interés de varios de los grandes equipos del continente, sobre todo considerando que termina contrato en junio de 2027 y podría salir el próximo verano por un precio más asequible.

Con la opción de Marc Guéhi fuera del mercado después de que el Manchester City se llevara la carrera por su fichaje pagando 23 millones de euros para asegurarse sus servicios en este mercado de invierno y no esperar a que quedara libre en verano, el defensor alemán se consolida como uno de los grandes centrales a seguir en la próxima ventana de transferencias.

Aunque hace unas semanas la renovación del jugador con el Borussia Dortmund parecía prácticamente descartada y su futuro se vislumbraba lejos de Alemania, el diario 'Bild' informó que el club habría decidido flexibilizar su postura al aceptar romper uno de sus principios fundamentales: incluir una cláusula de rescisión en el nuevo contrato. Este movimiento supone un giro significativo en su estrategia contractual, históricamente rígida frente a este tipo de acuerdos.

De esta manera, Schlotterbeck abriría la puerta a prolongar su vínculo con el Dortmund más allá de 2027, cuando expira su contrato actual con el club alemán. Esta posible renovación no lo retendría de manera obligatoria: si surge una oferta de un grande y el jugador desea marcharse, la cláusula le permitiría hacerlo. En Alemania, se habla de cifras cercanas a los 60 millones de euros por dicha cláusula.

Por otra parte, la escasa actividad de los grandes clubes europeos interesados en él también facilita que Schlotterbeck considere prolongar su vinculación con el Dortmund. A pesar de que Barça, Real Madrid, Bayern de Múnich e incluso Liverpool le siguen la pista desde hace tiempo, ninguno ha dado un paso adelante para intentar concretar su fichaje.

En estos momentos, el futuro de Nico Schlotterbeck sigue completamente en el aire y parece lejos de resolverse, al menos a corto plazo. Hace apenas unos días, la opción más cercana parecía ser su salida hacia algún grande de Europa, sin embargo, ahora también cobra fuerza la posibilidad de que renueve su contrato con el Borussia Dortmund. El culebrón Schlotterbeck promete dar mucho de qué hablar.