Plan de estado en Argentina para la vuelta de Messi

El paso del tiempo no parece afectar a Leo Messi. El delantero argentino continúa demostrando en el Inter Miami su excelente condición y talento, consolidándose como el líder y principal referente del conjunto estadounidense. El exjugador del Barcelona volvió a ser decisivo al guiar al Inter Miami hacia el título de la MLS, el primero de su historia.

No se cansa de levantar trofeos y aún tiene grandes retos por delante. Entre ellos destaca el próximo Mundial, que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Tras proclamarse campeón con Argentina en la última cita mundialista, el astro argentino buscará conquistar una nueva estrella en lo que podría ser su último Mundial.

Daniel Pinter, con Leo Messi en un entrenamiento de Inter Miami / Inter Miami CF

Sus números en la última temporada evidencian que todavía tiene cuerda para rato. Disputó más de 4.000 minutos repartidos en 49 partidos entre todas las competiciones, firmando unos registros espectaculares: 43 goles y 26 asistencias. Cifras que están al alcance de muy pocos delanteros en el fútbol actual.

Un futbolista diferencial que el Inter Miami no estuvo dispuesto a dejar escapar bajo ninguna circunstancia. Por ese motivo, el pasado mes de octubre Leo Messi renovó su contrato por tres temporadas, hasta diciembre de 2028, como muestra de una unión que hasta ahora solo ha cosechado éxitos para ambas partes.

Messi, junto a Higuita, antes del partido contra Atlético Nacional / Inter Miami

De hecho, gracias a esta ampliación contractual, el astro argentino estará presente en la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami, el Miami Freedom Park, cuya finalización está prevista —según todas las previsiones— para el próximo mes de marzo. Pero, a pesar de esta renovación hasta 2028, en Argentina no se olvidan de Messi.

En concreto, Newell’s Old Boys prepara una ofensiva para hacerse con los servicios del astro argentino. Desde el club ya reconocen el sueño de ver a Messi con sus colores, como reconoció Juan Manuel Medina, vicepresidente del club: "Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”.

“Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino. Todo depende de que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, agregó. Se trata por el momento tan solo de un sueño que de todo un país para volver a ver a Messi en Argentina, pero el evidencia que continúa siendo todo un fenómeno mundial.