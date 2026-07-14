El pastizal que cobrará Trincao en Arabia Saudí y las cifras de la operación

Francisco Trincao ha caído en la tentación de Arabia Saudí. El futbolista portugués, con tan solo 26 años, ha decidido abandonar la competitividad del fútbol europeo para emprender una nueva aventura en la 'jaula de oro' que parece ser la Saudi Pro League. Una decisión tan respectable como criticable, sobre todo para los que piensa que el fútbol es mucho más que dinero.

No obstante, guste o no, esta es la nueva realidad del deporte rey. La irrupción de Arabia Saudí supone desde hace años toda una amenaza para el fútbol europeo, por los millonarios traspasos que pueden acometer, pero también los salarios inalcanzables para muchos clubes europeos que ofrecen desde los diferntes clubes del fútbol saudí.

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Esta vez, ha sido Trincao quien ha decidido cambiar de aires para aventurarse en Arabia Saudí. El Al Ahli pagará un trapaso cercano a los 45 millones de euros para hacerse con el extremo portugués, que ha vuelto ser una pieza diferencial esta pasada temporada con el Sporting Club de Portigal. Tan solo hay que fijarse en sus cifras. Disputó 54 partidos, 51 de ellos como titular, y fue capaz de ver portería en 13 ocasiones y repartir 15 asistencias. Casi nada.

Aunque para Trincao la Premier League era su destino favorito para dar el siguiente paso en su carrera, la inactividad de los clubes ingleses y la mareante oferta de Arabia Saudí decantaron finalmente la balanza. Y es que, según el diario 'A Bola', el nuevo salario de Trincao con el Al Ahli asciende a una cantidad alrededor de los 10 millones por temporada. Es decir, en cuatro cursos, cobrará más de 40 'kilos'. Y así es muy complicado decir que 'no'.

Trincao, con la selección de Portugal / MIGUEL A. LOPES

Lo cierto es que para el Sporting CP esta operación se ha convertido en un negocio redondo. El conjunto lisboeta adquirió el primer 50 % de sus derechos en 2023 por siete millones de euros. Posteriormente, en el verano de 2025, el Barça aceptó una oferta de once millones por el 50 % restante. Un fichaje de 18 millones que acaba saliendo del club por cerca de 45 'kilos'...

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Por su parte, aunque perderá parte del foco mediático que supone competir en el fútbol europeo, Trincao podrá seguir disputando una liga cada vez más competitiva. Además, no debería tener problemas para mantener su sitio en la selección portuguesa, como ya ocurrió con Joao Félix o Joao Cancelo durante su etapa en Arabia Saudí. A todo ello se suma un contrato millonario que le garantiza un futuro económico más que resuelto, tanto para él como para las próximas generaciones de su familia.