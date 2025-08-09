¿Qué pasa con el fichaje de Xavi Simons?

Pasan los días, el mercado de fichajes empieza la cuenta atrás, el tiempo achica... pero el futuro de Xavi Simons continua totalmente en el aire. El mediocampista neerlandés ya ha expresado su deseo de abandonar este verano el RB Leipzig después de un curso decepcionante donde ni tan siquiera lograron clasificarse para competición europea. Su salida del equipo Red Bull parece realidad, pero su destino es toda una incógnita y se ha abierto la puerta a la sorpresa.

Simons no quiere continuar en los 'toros rojos'. Es una evidencia que el exjugador del PSG o FC Barcelona necesita dar un importante salto en su carrera y, como mínimo, quiere disputar la próxima edición de la Champions League para demostrar su potencial entre los mejores equipos del fútbol europeo. En el Leipzig conocen sus aspiraciones, sin embargo, no están dispuestos a regalar a un futbolista de su nivel.

Xavi Simons, jugador del RB Leipzig / AP

Aunque su última temporada en tierras alemanas no ha sido tan brillante como la anterior, Simons ha demostrado que tiene recursos más que suficientes para ser determinante en la élite del fútbol. Es un jugador polivalente, ya que puede ocupar diferentes posiciones del frente del ataque, incluso es capaz de ayudar más retrasado en la medular. Con una visión de juego excelente, también es diferencial en los metros finales. Tiene un buen presente, pero todavía mejor futuro.

Es por ello que pretendientes no le faltan al internacional con Países Bajos. En ese sentido, los agentes del jugador se están moviendo en las últimas semanas y están manteniendo contactos con diversos clubes europeos para explorar opciones. De hecho, el superagente italiano Ali Barat, Faustino Simons, hermano del jugador, y Deco, director deportivo del Barça, aunque el club azulgrana se decantó por la incorporación de Marcus Rashford.

Simons adelantó al Leipzig en el minuto 8 ante el Estrella Roja / TELEFONICA

Apareció con fuerza la opción del Chelsea. El club inglés irrumpió en la carrera por hacerse con los servicios de Xavi Simons e incluso tuvieron varios acercamientos con el entorno del jugador, sin embargo, esta vía de salida se ha frenado. Los 'blues' tienen ahora como prioridad el fichaje de Alejandro Garnacho, y Simons ha pasado a un segundo plano a pesar de seguir siendo un objetivo.

Por otra parte, el Bayern de Múnich también aguarda atento el futuro de Xavi Simons. La entidad bávara no tiene ninguna necesidad de incorporar a una nueva pieza ofensiva tras la llegada de Luis Díaz, pero el perfil del neerlandés gusta mucho y lo tienen en el radar de cara al futuro. Todos los caminos conducen al Chelsea, aunque todo está en el aire en estos momentos.