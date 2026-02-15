La 'operación Dembélé' entra en escena

El ambiente se ha caldeado en París tras el reciente intercambio de declaraciones entre Ousmane Dembélé y Luis Enrique. Todo comenzó después de la inesperada derrota del PSG en la Ligue 1 frente al Rennes, cuando el atacante francés expresó su descontento por la actitud individualista de algunos de sus compañeros.

Dembélé, visiblemente molesto, afirmó: "La temporada pasada, antepusimos el club, el escudo y el París Saint-Germain a nosotros mismos. Tenemos que volver a encontrar eso, especialmente en este tipo de partidos. Tenemos que mostrar más ganas, sobre todo tenemos que jugar para que el París Saint-Germain pueda ganar partidos. Si todos juegan para sí mismos en el campo, no va a funcionar, no vamos a ganar los títulos que queremos".

Ousmane Dembélé se apuntó un doblete ante el Marsella / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Pero la tensión no se quedó solo en las palabras de Dembélé. Luis Enrique reaccionó a través de una contundente declaración en rueda de prensa. El técnico asturiano, incómodo por los comentarios de su jugador, dejó claro su postura: "No permitiré que ningún jugador perjudique al club. En ese sentido, estoy muy claro. El responsable del equipo soy yo, ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente. Esas declaraciones no valen nada. Son fruto de la frustración por el partido que acaba de terminar", añadió.

No obstante, no es la primera vez que Luis Enrique y Dembélé son protagonistas de un momento cargado de tensión. Ambos ya han atravesado episodios similares en el pasado y los superaron con profesionalidad. En ese sentido, el delantero francés vuelve a ser esta temporada una pieza fundamental en el esquema del técnico asturiano, y su rendimiento puede resultar determinante en las aspiraciones de título del conjunto parisino.

Dembélé aplaca el entusiasmo del París / Associated Press/LaPresse

Dembélé ya demostró la temporada pasada de lo que es capaz, erigiéndose en el referente ofensivo del mejor equipo del mundo y conquistando, en consecuencia, el Balón de Oro. En la presente campaña, poco a poco, parece estar recuperando el nivel que le permitió alzarse con el máximo galardón individual. Por el momento, suma 11 goles y 7 asistencias en 31 partidos, cifras que respaldan su peso en el equipo.

Por ello, el PSG tiene como una de sus máximas prioridades la renovación de Ousmane Dembélé. El ‘Mosquito’ tiene contrato hasta junio de 2028, pero el club ya ha iniciado los primeros contactos con su entorno con la intención de convertirlo en la gran figura y jugador franquicia del proyecto.

Noticias relacionadas

Aunque ambas partes están dispuestas a prolongar su vínculo durante varios años más, algunas informaciones en Francia apuntan que las pretensiones económicas del internacional francés podrían complicar la negociación. A ello se suma ahora este episodio con Luis Enrique, cuya repercusión en las conversaciones habrá que seguir de cerca para comprobar si afecta al futuro del extremo como líder del PSG en los próximos años.