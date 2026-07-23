Olise se pone imposible: no baja de 170 millones

Michael Olise sigue escalando posiciones entre las grandes estrellas del fútbol mundial. La última actualización extraordinaria de Transfermarkt tras la disputa del Mundial ha elevado la cotización del extremo francés del Bayern de Múnich hasta los 170 millones de euros, una subida de 20 millones respecto a su anterior valoración. Con esta cifra, el internacional francés se sitúa entre los futbolistas más valiosos del planeta, únicamente por detrás de nombres como Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El crecimiento de Olise encuentra explicación en un torneo sobresaliente. Francia alcanzó las semifinales del Mundial y el atacante del Bayern fue una de las grandes figuras del campeonato. Además de su desequilibrio y capacidad para generar peligro, firmó un registro para la historia al repartir siete asistencias, superando las seis de Pelé en México 1970 y estableciendo un nuevo récord en una misma edición de la Copa del Mundo.

Michael Olise, en acción contra Inglaterra / Agencias

Con apenas 24 años, Olise atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de consolidarse en el Bayern de Múnich, su explosión en el escaparate mundialista ha reforzado su condición de futbolista diferencial y de pieza llamada a marcar una época en el fútbol europeo. Sin ir más lejos, si nos centramos en los números, la pasada temporada alcanzó los 22 tantos y 31 asistencias. Casi nada.

En ese sentido, su progresión también ha alimentado las especulaciones sobre su futuro. En las últimas semanas, han vinculado al extremo francés con el Real Madrid, aunque, por ahora, no existe constancia de negociaciones entre clubes. Por el momento, parece más un sueño de Florentino Pérez que un escenario real.

El técnico del Bayern Munich Vincent Kompany con Michael Olise tras la derrota en la semifinal de la Champions / EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Por su parte, la postura del Bayern de Múnich se mantiene firme. Desde Alemania insisten en que el club bávaro considera a Olise una pieza estratégica de su proyecto, no contempla su salida este verano y, además, trabaja con la intención de blindarlo a largo plazo mediante una mejora de contrato. El futbolista tiene vínculo hasta 2029 y, según las informaciones publicadas en Alemania, tampoco ha trasladado su deseo de abandonar el Allianz Arena.

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Asimismo, la nueva valoración de 170 millones de euros refuerza todavía más la posición negociadora del Bayern y confirma el espectacular crecimiento de un futbolista que, tras su exhibición en el Mundial, ha entrado definitivamente en la élite del mercado internacional.