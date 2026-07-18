¡Oficial! Trincão deja Europa y ficha por el Al Ahli: el Sporting cierra un traspaso millonario

Francisco Trincão ya es oficialmente nuevo jugador del Al Ahli. El club saudí confirmó este sábado la incorporación del internacional portugués, que pone fin a su etapa en el Sporting de Portugal para iniciar una nueva aventura en la Saudi Pro League en una operación que mueve en torno a los 45 millones de euros, a la que podrían añadirse variables en función de objetivos.

El extremo de 26 años ha firmado un contrato para las próximas cuatro temporadas y percibirá un salario que supera los diez millones de euros netos por campaña, una oferta que resultó imposible de igualar para el conjunto lisboeta.

La salida de Trincão supone un importante ingreso para el Sporting, apenas unos meses después de haber renovado su contrato hasta 2030.

De promesa del Barça a estrella del Sporting

Trincão aterrizó en el Sporting tras una etapa irregular en el FC Barcelona y una cesión al Wolverhampton. En Lisboa encontró la continuidad que necesitaba para relanzar su carrera y convertirse en uno de los jugadores más determinantes del fútbol portugués.

Con la camiseta verdiblanca disputó 208 partidos, firmó 47 goles y repartió 51 asistencias, además de conquistar dos títulos de Liga y una Copa de Portugal, consolidándose como uno de los líderes ofensivos del equipo luso.

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Sin embargo, su protagonismo con la selección portuguesa no fue el esperado durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccioandor, Roberto Martínez, apenas le concedió 26 minutos de juego antes de caer eliminados en cuartos de final ante España.