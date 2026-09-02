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MERCADO DE FICHAJES

Oficial: Millonada del City por Enzo Fernández

El conjunto de Enzo Maresca cierra el fichaje del centrocampista argentino por 145 millones de euros tras vencer el plazo establecido por el Chelsea

Enzo Fernández, en un amistoso contra la Real Sociedad

Enzo Fernández, en un amistoso contra la Real Sociedad / DPA vía Europa Press

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Marc Gómez

Marc Gómez

Terminó uno de los grandes culebrones del verano. Después de muchas informaciones, de una fecha límite expirada y de las salidas y llegadas de múltiples piezas en el centro del campo del Manchester City, Enzo Fernández ha sido anunciado oficialmente como refuerzo de los 'skyblues', después de que el club mancuniano haya logrado alcanzar un acuerdo con el Chelsea.

Si bien los londinenses establecieron una fecha límite para llegar a plantearse su salida que expiró hace unas dos semanas, la exorbitante oferta de unos 145 millones de euros ha sido suficiente para que el movimiento terminara produciéndose en el último día del mercado de fichajes. El centrocampista había mostrado una gran disposición para convertirse en 'cityzen'.

Un centro del campo completamente reformado

Una vez se produjeron las salidas de Tijjani Reijnders por unos 61 millones de euros, Rodri por 60 millones más variables, Nico González por 56 'kilos' y Bernardo Silva como agente libre, el Manchester City buscaba dos grandes golpes de efecto para cerrar su reestructuración de la medular. Si durante el verano la inversión de 140 millones de euros por Elliot Anderson ya fue importante, en los últimos días del mercado de fichajes los mancunianos han hecho saltar la banca.

Primero fue el fichaje de Ayyoub Bouaddi, una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo de la FIFA gracias a su buen nivel con la Selección de Marruecos, el cual llegó a cambio de un pago al Lille de 95 millones de euros. No obstante, el gran objetivo seguía siendo Enzo Fernández, futbolista campeón del mundo y bicampeón de América que el Chelsea no estaba dispuesto a dejar salir fácilmente. Eso sí, el conjunto londinense estaba dispuesto a dejarle salir si llegaba una oferta en un plazo estipulado que el Manchester City no cumplió, dejando así con poco márgen a su rival para buscar un sustituto.

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Aún así, las declaraciones de Xabi Alonso después de dejar desconvocado al internacional por la albiceleste en dos juegos seguidos dejaban claro que una posible salida estaba más viva que nunca. "Ya veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión de dejar fuera a Enzo contra el Luton y hoy. Cualquier cosa que pase antes del martes por la tarde, tenemos que ser conscientes de cómo va a evolucionar. No estamos seguros, nos estamos preparando para todos los escenarios", declaró el técnico, en unas palabras que ya dejaban intuir que, como ha temrinado sucediendo, el movimiento apuntaba a completarse.

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