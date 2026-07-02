Oficial: El Manchester City cierra el fichaje más caro de su historia

Pese a que la actualidad del mundo del fútbol gira actualmente alrededor del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los grandes clubes de Europa siguen buscando refuerzos para hacer frente a sus retos de la próxima campaña. Además, en el caso del Manchester City la necesidad de reforzarse para dar inicio a la nueva época post Guardiola ha llevado a los cityzens a 'romper la banca' y cerrar el que ya es el fichaje más caro de su historia: Elliot Anderson.

Los 'skyblues' han comunicado que el centrocampista de 23 años "ya ha pasado el reconocimiento médico en Kansas", mientras que "los trámites formales del traspaso se completarán a su regreso a Inglaterra", puesto que el hasta ahora futbolista del Nottingham Forest se encuentra concentrado con la Selección de Inglaterra disputando la Copa del Mundo, en la cual es titular indiscutible bajo las órdenes de Thomas Tuchel.

Elliot Anderson, una de las sensaciones de la Premier League / Instagram

135 millones de euros por Anderson

Si bien el comunicado del Manchester City no habla de cifras y se limita a aclarar que "todos en el Manchester City le desean a Elliot y a la selección de Inglaterra la mejor de las suertes en su campaña mundialista, y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo", lo cierto es que no es ningún secreto que la inversión realizada por el conjunto de la Premier League asciende hasta los 116 millones de libras, o lo que es lo mismo, hasta los 135 millones de euros.

De esta manera, el inglés se convierte tanto en el fichaje más caro efectuado por los mancunianos, superando los 117 millones de euros pagados en su día por Jack Grealish, como en la venta a un precio más elevado realizada por el Nottingham Forest, al ser más de los 61 millones de euros obtenidos por Anthony Elanga el año pasado.

Por si no fueran suficientes estos datos para contextualizar la inversión llevada a cabo por su nuevo club, Elliot Anderson consigue escalar hasta el top-2 de fichajes más costosos de la historia de la Premier League, al quedar detrás únicamente de los 145 millones de euros que pagó la pasada campaña el Liverpool por Alexander Isak.

Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League / EFE

El internacional con Inglaterra deberá demostrar su valía y justificar su precio en un club acostumbrado a los títulos en la última década y que ahora vive un momento de cambios, pues además de la salida del hasta ahora líder del proyecto, Pep Guardiola, la marcha de Bernardo Silva y el futuro incierto de Rodri suponen una falta de liderazgo y control en la medular que, al menos en parte, deberá solventar la nueva incorporación del equipo de Enzo Maresca.