Oficial: Bruno Guimaraes, segundo fichaje más caro de la historia del Arsenal

Bruno Guimaraes ya es oficialmente nuevo futbolista del Arsenal hasta 2030. El club gunner ha hecho oficial este sábado la incorporación del centrocampista brasileño, en una operación que se estima alrededor de los 88 millones de euros, convirtiéndole en el segundo fichaje más caro de la historia del club.

"Daré lo mejor de mí a los aficionados, lo prometo. Soy vuestro guerrero", dijo Guimaraes como nuevo jugador 'gunner'. “Nunca me rendiré. Con suerte podremos crear muchos, muchos buenos recuerdos juntos”.

“Quiero ganar trofeos, quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar correcto para hacerlo”, añadía el jugador de 28 años.

Además, el centrocampista declaró que recibió una llamada de Declan Rice para convencerle a unirse a los campeones de Inglaterra. "Ven aquí y, por favor, no más peleas, ahora somos amigos", le dijo Rice a Guimaraes.

Según el comunicado oficial del club, Bruno, "uno de los jugadores más influyentes de la Premier League", vestirá el dorsal 39 y se unirá de forma inmediata a la pretemporada de Mikel Arteta.

Guimaraes es el cuarto fichaje del Arsenal en este mercado veraniego, tras la incorporación de Christos Tzolis, por el que se pagó 40 millones al Brujas, el fichaje permanente de Piero Hincapié por otros 40 millones y la llegada como agente libre de Illan Meslier.

Bruno abandona St. James' Park tras disputar 195 partidos y marcar 31 goles con el Newcastle.

"Esta es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Cuando llegué, el club estaba en una situación complicada y estoy increíblemente orgulloso de lo que logramos juntos", comentó el futbolista en una carta enviada a los aficionados 'magpies'. "Me enamoré de este lugar. Lo digo en serio. Desde el primer día, los aficionados, mis compañeros, Eddie y el personal, y todos los que están relacionados con el club nos hicieron sentir a mi familia y a mí como en casa."

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"Esta decisión es muy difícil porque Newcastle significa mucho para mí, pero quería vivir una experiencia nueva. Me siento preparado para un nuevo reto, tanto para mí como para mi familia. Tuve una conversación muy positiva con Matthias Jaissle y me marcho sabiendo que el club queda en muy buenas manos", agregó Bruno. "A los aficionados, un simple gracias nunca será suficiente, pero lo digo de todo corazón. Siempre estaré orgulloso de haber formado parte de la historia de este club. Gracias por todo."