Oficial: Ayoze Pérez, nuevo jugador del Betis

Apenas gozaba de minutos en el Leicester, así que pone rumbo al conjunto verdiblanco en calidad de cedido El delantero ya está inscrito en LaLiga y llega para cubrir la baja de Loren Morón, que se ha marchado a la UD Las Palmas

El conjunto verdiblanco llevaba varios días intentando cerrar la incorporación de Ayoze Pérez. Finalmente, el jugador formará parte de las filas de Pellegrini en calidad de cedido.

Sin duda, un refuerzo de lujo para la entidad andaluza. El canario llega para añadir 'pólvora' al ataque y para cubrir el puesto de Loren Morón, que se ha marchado a la UD Las Palmas.

