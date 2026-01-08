Acelerón en la 'operación Arthur'

Arthur Melo vuelve a situarse en el foco. El centrocampista ha recuperado su mejor nivel en el Gremio, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más influyentes del campeonato brasileño. Tras su paso por el Girona, en el que se erigió como una pieza clave en el sistema de Míchel, el futbolista firmó una temporada con un alto rendimiento, respaldada por cifras propias de la élite.

El que fuera jugador del FC Barcelona vuelve a ser un futbolista diferencial en el centro del campo, la brújula que dirige al equipo marcando el mejor tempo del partido. Así lo avalan sus números. En los trece partidos disputados con la camiseta del Gremio este curso, Arthur promedió 70,2 toques y 53,3 pases por partido, con un 94% de precisión, un registro de élite que se mantiene incluso en campo contrario (94%). También destacó en otras facetas como las recuperaciones de balón o los duelos ganados.

Lo cierto es que Arthur cambió al Gremio desde su llegada. Con el centrocampista brasileño ya en el equipo, el club gaúcho fue capaz de dar un paso adelante, dejando atrás la zona peligrosa de la clasificación y escalando posiciones en la tabla. Sin lugar a dudas, su aportación fue fundamental para la tranquilidad del conjunto.

Este excelente rendimiento de Arthur ya ha llevado al Gremio a mover ficha. El mediocampista brasileño, que tiene contrato con la Juventus hasta 2027, acaba su cesión hasta el próximo mes de junio. En el club gaúcho pretenden que siga siendo un jugador fundamental en el equipo y es por ello que ya negocian para lograr un traspaso definitivo.

El Gremio ya está manteniendo conversaciones con la Juventus para cerrar la operación por una cifra sensiblemente inferior a la pretendida por el conjunto italiano, que estaría demandando una cifra cercana a los 10 millones de euros, con el objetivo de concretar una transferencia definitiva y asegurar la continuidad del mediocampista.

Cabe destacar que todo apunta a que las conversaciones no serán nada sencillas ni avanzarán con rapidez en los próximos días. Por el momento, Arthur tiene contrato de cesión con el Gremio hasta el mes de junio, pero ya se han producido los primeros movimientos y acercamientos en los despachos.