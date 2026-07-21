Nico Williams desafía al mercado

No ha sido el Mundial más brillante de Nico Williams, pero el extremo volvió a demostrar que aparece en los momentos importantes. En la final, el futbolista del Athletic firmó la asistencia para Ferran Torres, una acción decisiva que contribuyó al triunfo de España y que puso el broche a un torneo en el que, pese a los problemas físicos que le han impedido estar al 100%, volvió a dejar destellos de su enorme calidad. Ahora, con las vacaciones por delante, el internacional español afronta un verano muy diferente al del año pasado, mucho más tranquilo en lo que respecta a su futuro.

El verano de 2025 estuvo monopolizado por el culebrón con el FC Barcelona. Durante semanas, el nombre de Nico fue uno de los grandes protagonistas del mercado, con el club azulgrana intentando encontrar la fórmula para abordar su fichaje. Sin embargo, el extremo terminó sorprendiendo al renovar su contrato con el Athletic Club hasta 2035, poniendo fin a todas las especulaciones y reafirmando su compromiso con el conjunto bilbaíno.

Nico Williams, campeón del mundo con España / EFE

Y su temporada posterior tampoco fue sencilla. Las molestias derivadas de una pubalgia condicionaron buena parte de su rendimiento y le impidieron ofrecer la continuidad y el desequilibrio que habían convertido al navarro en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo tras la Eurocopa.

Precisamente por ello, este verano se presenta con un escenario mucho más calmado. Al menos, de momento. A diferencia de lo ocurrido hace un año, no existe un culebrón abierto alrededor de su figura y en Bilbao reina la tranquilidad respecto a su continuidad.

Nico e Iñaki Williams, en el Athletic / Quique Garcia

Interés en Inglaterra

Eso sí, desde Inglaterra siguen sin perderle de vista. Diversas informaciones apuntan a que el Arsenal mantiene vivo su interés por el extremo español y continúa valorando un posible movimiento, pese a la renovación firmada con el Athletic el pasado año. En la Premier consideran que sigue siendo uno de los extremos con mayor proyección del continente y el club londinense no habría renunciado definitivamente a su incorporación.

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Por ahora, sin embargo, la situación dista mucho de la vivida el pasado verano. Nico Williams afronta las vacaciones con un horizonte mucho más despejado en lo referente a su futuro, centrado en dejar atrás definitivamente los problemas físicos y recuperar la mejor versión que deslumbró a Europa. Aunque, tratándose de uno de los futbolistas más cotizados del mercado, los rumores difícilmente desaparecerán del todo.