Todo el mundo está pendiente de Gabri Veiga

El último club en hablar del futbolista ha sido el Real Madrid Carlos Mouriño, presidente del Celta, ya dejó clara su posición: "No queremos vender a Veiga, pero nos lo van a comprar"

En el cielo de Vigo solo brillaba una estrella, la de Iago Aspas, ídolo indiscutible de todos los seguidores del Celta. Hasta la explosión de Gabri Veiga. El futbolista de 20 años ya es uno de los 'intocables' en Balaídos y, por desgracia para los aficionados celestes, se ha convertido también en el deseo de los grandes clubes de Europa. Su cláusula de 'solo' 40 millones de euros de cláusula es muy asumible para muchos conjuntos cargados de billetes. Una cifra demasiado tentadora para sopesar su fichaje.

Carlos Mouriño, presidente del Celta, ya lo dejó claro. "No queremos vender a Gabri Veiga, pero nos lo van a comprar". La decisión, por lo tanto, depende exclusivamente del jugador. "Conocemos algunas ofertas que ha tenido. Por mucho que quisiéramos, no tendríamos cabida para pagarle lo que le pagan otros equipos. No queremos levantar falsas expectativas", se sinceró.

LOS EQUIPOS QUE LO QUIEREN

El propio Mouriño reconoció que habían preguntado por Veiga equipos de Inglaterra (cuatros de los diez primeros), de Italia y de Francia. Y no es para menos. En su primera temporada en LaLiga está siendo uno de los mejores futbolistas de todo el campeonato. En 27 partidos se ha apuntado nueve goles y cuatro asistencias. Casi nada. Ni el propio jugador lo imaginaba. "No me esperaba esta explosión. Lo estoy llevando con la máxima tranquilidad, pero también dando valor a lo que estoy haciendo", explicó.

Gabri Veiga marcó un doblete ante el Valladolid | LALIGA

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool o Newcastle, serían algunos de los clubes de la Premier interesados en conseguir su fichaje. En la Serie A, Nápoles, Inter y Milan estarían sondeando su traspaso. En su momento, también salió la opción del Atlético de Madrid para continuar en España.

¿SE IRÁ AL REAL MADRID?

Lo cierto es que todo el mundo está pendiente del futuro de Gabri Veiga. El último equipo en abrirle la puerta ha sido el Real Madrid. Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, aseguraba que le gusta el jugador y no ha negado un posible intento de firmarlo. "Tiene calidad, me gusta. ¿Habla sobre la plantilla de la próxima temporada? Ya hemos hablado de todo con el club".

Gabri Veiga está a la altura de los mejores centrocampistas de Europa | SPORT

Mouriño, en su momento, explicó que el conjunto blanco "nunca se había dirigido al club" para intentar el fichaje de Veiga. Sin embargo, añadió que "no tiene por que hacerlo, ya que quién se interés en su fichaje debe arreglarlo con el futbolista".

EL EJEMPLO DE IAGO ASPAS

Para convencerle de seguir siendo 'celtiña' solo queda el ejemplo de Iago Aspas. El de Moaña se salió en sus inicios, pero se marchó y no consiguió triunfar en Liverpool ni fue fijo en Sevilla. De momento, lo único seguro es que Gabri Veiga jugará el próximo sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un escenario de lujo para seguir demostrando que es un jugador distinto. ¿Dónde estará la temporada que viene? Por opciones no será.