Miguel Gutiérrez pasa reconocimiento médico con el Nápoles

El lateral zurdo español Miguel Gutiérrez llegó este lunes a Italia para someterse al reconocimiento médico con el Nápoles, campeón de Italia y club con el que completará su fichaje en las próximas horas.

Gutiérrez llegó a las 09:15 (CEST) a Villa Stuart, centro médico especializado en Roma en el que los nuevo fichajes del Nápoles superan habitualmente las primeras pruebas médicas. Una vez terminado el reconocimiento, el jugador viajará a Nápoles y se convertirá oficialmente en nuevo jugador del vigente campeón italiano.

Su competencia en el lateral izquierdo será el uruguayo Mathías Olivera, aunque por el momento el español llega tocado del tobillo izquierdo y en plena recuperación tras haberse sometido en julio a una operación en su tobillo derecho para eliminar las molestias que arrastraba desde 2024. Su debut, por tanto, no será inmediato.

Míchel pierde a uno de sus pilares

Miguel Gutiérrez, de 24 años y canterano del Real Madrid, firmará hasta 2030, por las próximas 5 temporadas, en una operación que se cerrará alrededor de los 20 millones de euros con bonus incluidos. El lateral zurdo salió del combinado blanco en 2022 y se asentó en la máxima categoría del fútbol español de la mano del Girona de Míchel, que llegó a disputar Liga de Campeones esta última campaña.

Titular indiscutible por el carril zurdo, Miguel Gutiérrez disputó un total de 112 partidos con el Girona en los que anotó 6 goles, uno de ellos en 'Champions, y en los que dio un total de 18 asistencias. Además, es internacional español desde la sub-17 y ganó los Juegos Olímpicos de 2024.