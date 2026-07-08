Míchel no se olvida del Girona: Daley Blind vuelve al Ajax

Míchel se fue del Girona, pero podríamos decir que el Girona no se fue de Míchel. El técnico vallecano empieza una nueva etapa en el Ajax, su primera experiencia en un banquillo lejos de España, tras cerrar de forma agria su gran paso por el Girona con un trágico descenso en la última jornada.

Para su nuevo proyecto, Míchel no olvida su paso por Girona, y va a confiar en jugadores que ya tuvo en su anterior etapa para su proyecto en el Ajax: Daley Blind, central de 36 años, ha sido confirmado como nuevo jugador del club de Ámsterdam para la próxima temporada. De esta manera, pone fin a una etapa de tres años en el Girona en la que fue una pieza clave en el esquema de Míchel, tanto en el centro de la defensa como en algunas ocasiones de lateral.

Blind ya conoce bien al Ajax, pues es canterano del equipo, e iniciará la que es su tercera etapa en el club. Ya estuvo entre 2009 y 2014, con una breve cesión de 6 meses en el Groningen en 2010, y entre 2018 y 2023. Entre estas dos etapas, ganó siete ligas y dos copas, además de formar parte del mítico Ajax de Ten Hag que estuvo a minutos de alcanzar la final de la Champions en 2019.

Además de Blind, Ter Stegen también jugará la temporada que viene en el Ajax. El portero alemán ya coincidió con Míchel la pasada temporada en el Girona. El entrenador pidió su incorporación, aunque únicamente pudo alinearlo dos partidos, pues una lesión en enero le obligó a perderse lo que restaba de temporada. Su fichaje aún no es oficial, pero todo indica que el guardameta llegará cedido desde el Barça.

Ter Stegen, en el único partido que pudo disputar en Montilivi / AFP7

No todas las incorporaciones del nuevo Ajax tienen vínculo con el Girona, pues Blind es el segundo fichaje del equipo neerlandés. El primero en confirmarse fue Caio Henrique, carrilero izquierdo por el cual han pagado 10,5 millones de euros al Mónaco.

Con nuevas caras y jugadores ya reconocidos, Míchel tiene el importante reto de devolver al Ajax a lo más alto del fútbol neerlandés: el equipo más ganador del país no es capaz de conquistar la Eredivisie desde 2022.

Noticias relacionadas

El técnico también tiene el importante reto de devolver las grandes noches europeas al Johan Cruyff Arena. Su debut oficial será el 23 de julio, en la segunda ronda de clasificación de la Conference League. No pasar supondrá un duro inicio para el ya exentrenador del Girona.