El mercado oculto: las estrellas que siguen libres

La persiana está bajada... aunque no para todos. El mercado de fichajes de verano cerró ayer martes 1 de septiembre, con Enzo Fernández como nombre propio tras su traspaso al Manchester City por 146 millones de euros sobre la bocina, y fichajes más propios del modo carrera, como los de Aubameyang, Casadó y Giménez al Dépor, además de las incorporaciones de Jonathan David e Iliman Ndiaye a Atlético y City, respectivamente.

Lo dicho. Aún puede haber movimientos. Los agentes libres todavía pueden fichar por cualquier equipo, incluso después del cierre del mercado, al no estar vinculados contractualmente a ningún club. Y el escaparate es de primer nivel: jugadores como Karim Benzema, Dani Carvajal, Riyad Mahrez, Philippe Coutinho, Renato Sanches, Raheem Sterling, Joselu, David Alaba, Jadon Sancho, Mauro Icardi o Sergio Ramos.

Así, el mercado mantiene una pequeña puerta abierta para las oportunidades de última hora. Carles Pérez, por ejemplo, rescindió de mutuo acuerdo su contrato con el Celta y recalará en el Girona de forma libre, tal y como adelantó Nil Solà.

Renato Sanches, promesa lusa que nunca llegó a dar el salto definitivo, rompió su vinculación con el PSG. Ya a sus 29 años, es libre de decidir su futuro tras apenas haber disputado 27 partidos con los 'rouge et bleu'.

Jugadores libres Karim Benzema

Dani Carvajal

Sergio Ramos

Jadon Sancho

David Alaba

Joselu

Paul Pogba

Riyad Mahrez

Raphaël Guerreiro

Mauro Icardi

Anthony Martial

Raheem Sterling

Philippe Coutinho

Georginio Wijnaldum

Renato Sanches

Yves Bissouma

Ismaël Bennacer

Oleksandr Zinchenko

Marcelo Brozović

Tyrell Malacia

El jugador con mayor valor de mercado según 'Transfermarkt' es Jadon Sancho (18M), quien lleva dando tumbos tras no encajar en el Manchester United y ser cedido a Dortmund, Chelsea y Aston Villa. Aunque quizá el futbolista con más cartel es Karim Benzema, que puso fin a su breve etapa en Al Hilal tras apenas 16 partidos disputados. Habrá que ver si continúa en Oriente Medio... u opta por la retirada.

Exmadridistas como Carvajal, Alaba y Joselu tampoco tienen equipo y su futuro es, por ahora, incierto. Como el de un Sergio Ramos que continúa poniéndose a tono por su cuenta desde poner fin a su aventura en México. De hecho, se ejercitó un día junto a Dani Ceballos - que fichó a últimísima hora por el Betis como agente libre - y Lucas Vázquez.

Benzema, 'killer' de Al Hilal / @Alhilal_EN

Pogba, por su parte, se desvinculó del Monaco tan solo un año después de su llegada. Las continuas recaídas y la falta de continuidad terminaron por poner punto final a su breve etapa en el Principado. La pasada temporada solo jugó seis partidos, sumando poco más de 120 minutos en total.

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Eso sí, fichar a coste cero no es sinónimo de operación gratuita. Los salarios, las primas de fichaje y las exigencias contractuales pueden convertir a algunos de estos jugadores en inversiones importantes. Además, los clubes deberán valorar el estado físico y el ritmo competitivo de futbolistas que llevan semanas o meses sin equipo. Todo ello dependerá también del margen salarial y de las fichas libres de las que disponga cada club.