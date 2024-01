Mercado de Fichajes, en directo hoy: rumores y última hora de Barça, Madrid, Girona...

KIMMICH HABLA CLARO

Kimmich se pronunció sobre los rumores de un posible fichaje por el PSG y desmintió su salida del Bayern Munich.

“Solo me centro en el Bayern. Para mí, en invierno no es un tema en absoluto. Creo que en algún momento el club se acercará a mí y nosotros Lo discutiremos entre nosotros y no con ustedes (los medios)”, aseguró Kimmich, que únicamente está centrado en terminar la temporada con el Bayern, pero a partir del mercado estival, en junio, podría salir al terminar contrato en 2025.