Mercado de Fichajes, en directo: rumores y última hora de Barcelona, Real Madrid...

El gran inicio de temporada de Frimpong ha despertado el interés de 'peces gordos' como el Madrid o el Liverpool. El carrilero diestro del Bayer Leverkusen se está confirmando como una de las grandes revelaciones de la Bundesliga: 6 goles y 8 asistencias en 19 encuentros bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Jürgen Klopp tiene el puesto bien cubierto con Arnold, pero el excelente rendimiento de Frimpong han hecho que el Liverpool se interese en el jugador.

El Real Madrid, que también busca un perfil rápido para el lateral derecho y el club blanco ha seguido muy atentamente sus evoluciones estos días.

🚨🔴 Jeremie Frimpong’s release clause is only valid in the summer — he could leave Bayer Leverkusen in July 2024.



The value of the release clause is €40m with favorable payment terms.



🇳🇱 Frimpong’s having excellent season with 5 goals and 7 assists so far. pic.twitter.com/eNpv5Fifve