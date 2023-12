Mercado de Fichajes, en directo hoy: rumores y última hora de Barcelona, Real Madrid...

¿Seguirá Giroud en Milán?

Con la primera parte de la temporada prácticamente finiquitada, el futuro de Olivier Giroud vuelve a estar en el aire. El ariete francés, de 37 años, tiene contrato con el AC Milan hasta el próximo verano. Su deseo es seguir en el conjunto italiano, tal y como comentó recientemente: "Me gustaría seguir. Mi contrato acaba el próximo junio, pero aún no he hablado con ellos. Quiero continuar y creo que tengo lo necesario para hacerlo. Todavía puedo ser útil", explicó. En Italia, existe un amplio debate sobre si el Milan debe renovarle, o buscar otra alternativa para la delantera. Veremos lo que ocurre.