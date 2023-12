Mercado de Fichajes, en directo: rumores y última hora de Barcelona, Real Madrid...

Según informan desde Inglaterra, el Manchester United quiere sacarle provecho al buen rendimiento de Mason Greenwood con el Getafe. Actualmente el extremo inglés está cedido y sigue siendo persona non grata entre la gran mayoría de los aficionados de los 'red devils'. Nadie en el club inglés lo quiere de vuelta, por lo que están atentos a su rendimiento para poder venderlo a buen precio.

Dado que se espera que Sir Jim Ratcliffe apruebe pronto su adquisición parcial del 25 por ciento del club, que viene con el control total en el aspecto deportivo, es necesario abordar la salida de Greenwood, pero aparentemente ya ha sido un tema de conversación.

"El copropietario entrante, Sir Jim Ratcliffe, ya está discutiendo la situación de Greenwood internamente y, por lo que me han dicho, no ha tomado ninguna decisión y no se decidirá nada en diciembre", escribió Fabrizio Romano en su exclusivo Daily Briefing.

“Así que la idea es tomarse un tiempo y dejar que Greenwood juegue al fútbol. A continuación, en base a sus actuaciones en el Getafe, el Manchester United comentará su posición y la del jugador. Probablemente esto tendrá lugar en marzo, abril o mayo.

🚨 Sir Jim Ratcliffe, who is yet to complete a deal to take over football operations at Manchester United, is already in discussions about the future of Mason Greenwood.



