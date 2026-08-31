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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 31 de agosto.
Mac Allister no se mueve
Alexis Mac Allister no quiere marcharse del Liverpool. A pesar de que todavía no se han iniciado las negociaciones para ampliar su contrato, que termina en 2028, el centrocampista argentino desea quedarse en Anfield. Así lo confirmó su padre hace unas horas en declaraciones a 'Winwin': "Alexis no está pensando en dejar al Liverpool. Quiere quedarse en el club. El Liverpool no ha iniciado conversaciones para renovar su contrato, pero su deseo es seguir".
Acuerdo con Jonathan David
El Atlético de Madrid está a punto de cerrar el fichaje de un '9'. El domingo saltaba la noticia del interés en Jonathan David y la operación avanzaría rápidamente. Según el periodista Nicolò Schira, el club rojiblanco ya habría llegado a un acuerdo total con el futbolista en cuanto a los términos de su contrato. Por el momento, se ha enviado ya la primera oferta a la Juventus: cesión con opción de compra.
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