Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Acuerdo con Jonathan David

El Atlético de Madrid está a punto de cerrar el fichaje de un '9'. El domingo saltaba la noticia del interés en Jonathan David y la operación avanzaría rápidamente. Según el periodista Nicolò Schira, el club rojiblanco ya habría llegado a un acuerdo total con el futbolista en cuanto a los términos de su contrato. Por el momento, se ha enviado ya la primera oferta a la Juventus: cesión con opción de compra.