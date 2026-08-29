Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Marc Guiu, decisión tomada

El ariete catalán dejará el Chelsea de forma definitiva para fichar por el RB Lepizig. Según ha informado Fabrizio Romano, se ha cerrado el acuerdo con gran secretismo y todo está acordado entre clubes (que incluye opción de recompra) y entre Guiu y la entidad alemana.

De esta forma, el jugador formado en La Masia dejará el club inglés al que llegó en verano de 2024 con grandes aspiraciones. Sin embargo, en dos temporadas solo ha participado en 29 encuentros en los que ha marcado ocho goles en total.