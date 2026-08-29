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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 29 de agosto.
Marc Guiu, decisión tomada
El ariete catalán dejará el Chelsea de forma definitiva para fichar por el RB Lepizig. Según ha informado Fabrizio Romano, se ha cerrado el acuerdo con gran secretismo y todo está acordado entre clubes (que incluye opción de recompra) y entre Guiu y la entidad alemana.
De esta forma, el jugador formado en La Masia dejará el club inglés al que llegó en verano de 2024 con grandes aspiraciones. Sin embargo, en dos temporadas solo ha participado en 29 encuentros en los que ha marcado ocho goles en total.
Fichaje sorpresa en el Valencia
El Valencia ha dado un paso al frente para hacerse con los servicios de Harvey Elliott. Según adelanta Matteo Moretto, el conjunto español ha contactado formalmente con el Liverpool y ya negocia tanto con el club inglés como con los representantes del futbolista.
El Newcastle acelera por Matías Fernández-Pardo
El Newcastle United ha intensificado en las últimas horas su ofensiva por el delantero del Lille Matías Fernández-Pardo, según informa The Telegraph. El conjunto inglés trabaja para alcanzar un acuerdo con el club francés antes del cierre del mercado.
El atacante, de 21 años, estaría dispuesto a dar el visto bueno a su llegada a St James’ Park, mientras el Newcastle avanza en las negociaciones con el Lille. El club francés valora al futbolista en torno a los 60 millones de libras.
Rashford rechaza su salida del United
Marcus Rashford está dispuesto a rechazar el interés del Fenerbahçe y continuar en el Manchester United, según informa The Times. El conjunto turco había convertido al delantero inglés en uno de sus principales objetivos después de lograr la clasificación para la Champions League y buscaba en él un fichaje de impacto para reforzar su plantilla.
Pese al interés del club de Estambul y sus intentos por convencer al atacante de trasladarse a Turquía, Rashford habría decidido permanecer en Old Trafford.
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