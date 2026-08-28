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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 28 de agosto.
El Liverpool quiere más pólvora en ataque
El Liverpool mantiene su interés en Ismaïla Sarr, extremo del Crystal Palace, después de que el conjunto londinense rechazara una primera oferta de 50 millones de libras. Según informa 'The Independent', Sarr continúa en la lista de objetivos del conjunto de Anfield.
¿Descarte de Iraola?
El RB Leipzig parte como favorito para hacerse con Harvey Elliott en caso de que el centrocampista abandone el Liverpool este verano. El jugador de 23 años no entró en la convocatoria de Andoni Iraola para el partido ante el Newcastle United, y el técnico reconoció que actualmente cuenta con otras opciones por delante del inglés.
El Leeds United también ha mostrado interés en Elliott de cara al cierre del mercado de fichajes.
Leao define su futuro
Rafael Leão habría elegido al Aston Villa como su destino pese a la oferta económica más lucrativa del Galatasaray. Según informa el diario 'Record', el club turco puso sobre la mesa 45 millones de euros para hacerse con el atacante portugués y le ofreció un salario neto de entre 10 y 12 millones de euros por temporada.
El Aston Villa, por su parte, planteó una cesión con obligación de compra, una fórmula que no convence al AC Milan. El conjunto italiano solo estaría dispuesto a negociar una transferencia permanente, por lo que las conversaciones deberán avanzar en este punto para que la operación pueda llegar a buen puerto.
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