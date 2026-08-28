Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AthleticPróximo partido Barcelona1x1 Barcelona - AthleticResultado sorteo ChampionsRivales Barça ChampionsRivales Real Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPichichi LaLigaCuándo empieza la ChampionsClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 7 Vuelta a EspañaRafa NadalManu KonéMercado FichajesHorarios MotoGPPau CubarsíInés GarcíaPedriCristiano RonaldoAsamblea Nacional CatalanaGabriel RufiánFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Leao, jugador del AC Milan y oportunidad de mercado

Leao, jugador del AC Milan y oportunidad de mercado / DANIEL DAL ZENNARO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Gázquez

Marc Gázquez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 28 de agosto.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL