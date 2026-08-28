Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

¿Descarte de Iraola?

El RB Leipzig parte como favorito para hacerse con Harvey Elliott en caso de que el centrocampista abandone el Liverpool este verano. El jugador de 23 años no entró en la convocatoria de Andoni Iraola para el partido ante el Newcastle United, y el técnico reconoció que actualmente cuenta con otras opciones por delante del inglés.

El Leeds United también ha mostrado interés en Elliott de cara al cierre del mercado de fichajes.