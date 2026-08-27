Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Aceleran por Kessié

La Juventus ha pisado el acelerador para hacerse con los servicios de Franck Kessié.

Según Fabrizio Romano, se han producido contactos directos entre Luciano Spalletti y el director deportivo Ricky Massara con el entorno del jugador. La Juventus prepara ahora un nuevo movimiento con la intención de cerrar la operación en las próximas horas.