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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 27 de agosto.
Aceleran por Kessié
La Juventus ha pisado el acelerador para hacerse con los servicios de Franck Kessié.
Según Fabrizio Romano, se han producido contactos directos entre Luciano Spalletti y el director deportivo Ricky Massara con el entorno del jugador. La Juventus prepara ahora un nuevo movimiento con la intención de cerrar la operación en las próximas horas.
Leao, entre Turquía e Inglaterra
El AC Milan y el Galatasaray han alcanzado un acuerdo verbal por el traspaso de Rafael Leao, según la información publicada en las últimas horas. La operación se cerraría por 45 millones de euros más variables, aunque ambos clubes todavía deben ultimar algunos detalles del acuerdo. Ahora, la decisión queda en manos del delantero portugués, que deberá elegir entre aceptar la propuesta del conjunto turco o esperar a una posible oferta del Aston Villa, también interesado en hacerse con sus servicios.
Barcola, más cerca que nunca del Liverpool
Según Fabrizio Romano, el Liverpool y el PSG han intensificado las negociaciones por Bradley Barcola y el acuerdo se encuentra en una fase decisiva. Las conversaciones han pasado a los máximos responsables de ambas entidades, que mantienen un contacto directo para tratar de cerrar los últimos detalles de la operación. El Liverpool quiere completar el fichaje en los próximos días y que el avance hacia un acuerdo definitivo es cada vez más cercano.
Todo preparado para el regreso de Morata a España
Según la información publicada por 'MARCA', Álvaro Morata está cerca de convertirse en nuevo jugador del Leganés mediante una cesión desde el Como. El delantero español ve con buenos ojos regresar a Madrid y el acuerdo estaría avanzando, aunque el principal obstáculo es el encaje de su salario dentro de los límites económicos del club madrileño
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