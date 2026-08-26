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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 26 de agosto.
OFICIAL: Matteo Prati llega al Racing
El conjunto cántabro ha anunciado de manera oficial la incorporación en formato de cesión del centrocampista del Cagliari, Matteo Prati.
La operación incluirá una opción de compra no obligatoria por el futbolista italiano, el cual ha llegado a representar a Italia en categorías inferiores.
Morata sería opción para el Leganés
Informa el periodista italiano Di Marzio de que el Leganés querría intentar lograr la incorporación de Álvaro Morata, el cual pertenece al Como de Cesc Fàbregas.
Eso sí, la operación se antoja complicada debido a los emolumentos del delantero, por lo que el conjunto italiano debería estar dispuesto a hacerse cargo de una parte del salario.
OFICIAL: Mattia Perin se marcha al Palermo
El hasta ahora guardameta de la Juventus de Turín se marcha del conjunto 'bianconero' para recalar en el Palermo, actualmente en Serie B.
Tras siete temporadas en la 'Vecchia Signora', el portero de 33 años de edad pone fin a su etapa en la Juve y busca una nueva aventura en el fútbol italiano.
Adama Traoré, tras los pasos de Aubameyang
El buen rendimiento de Aubameyang no oculta que el Deportivo todavía busca piezas para completar su plantilla. Y en ese escenario aparece Adama Traoré, una operación que está muy cerca de convertirse en realidad.
La operación está ya en su fase definitiva. Fabrizio Romano informó este martes de que Adama Traoré viajaría este miércoles a España para aprobar y firmar su contrato como nuevo jugador del Deportivo de A Coruña.
Nueva opción para Leao
Según informa TemaTalk, el Aston Villa ha contactado con intermediarios para explorar la posibilidad de incorporar a Rafael Leao en este tramo final del mercado de fichajes.
El conjunto inglés estaría interesado en cerrar una cesión con opción u obligación de compra, mientras que el Milan aspira a obtener hasta 60 millones de euros, incluyendo variables, por la salida del portugués.
Van a por Luis Suárez
Según informa L’Équipe, el Nottingham Forest ha comenzado a explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Sporting CP por Luis Suárez. El delantero colombiano, de 28 años, se ha convertido en una de las opciones que maneja el conjunto inglés para reforzar su ataque en el tramo final del mercado.
El PSG prepara otro fichaje
El Paris Saint-Germain ha identificado a Guela Doué, lateral derecho del Strasbourg, como una de las opciones para reforzar su defensa en la recta final del mercado de fichajes.
Según informa Sacha Tavolieri, el conjunto parisino busca un defensor diestro que, además de desempeñarse en el carril derecho, tenga la capacidad de actuar como central. Doué encaja en ese perfil y ya se han producido los primeros contactos entre las partes.
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